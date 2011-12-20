Ümit Erdim’in ETİ Gofredo ile imtihanı

Çikolataya batırılmış, fındık parçalarıyla kaplanmış 7 adet gofretten oluşan, özetle “ye ye bitmeyen”ETİ Gofredo’nun resmi Facebook sayfasını ziyaret edenler, televizyonlarda yayınlanmaya başlayan bu eğlenceli reklam filminin yanı sıra sadece Facebook’ta bulunan çok özel kamera arkası görüntülerini de seyretme ve paylaşma fırsatını yakalıyor.
Ye ye bitmiyo! sloganı ile yola çıkan ETİ Gofredo’nun, Tanem Sivar ile başlayan, Sinan Çalışkanoğlu ve Ümit Erdim ile devam eden eğlenceli reklam filmlerini ve çok özel kamera arkası görüntülerini izlemek için adres: facebook.com/etigofredo
Eğer sen de iddialıysan, "7 Gofredo'yu 7 saniyede bi-ti-ri-rim!" diyorsan aradığın Eti Gofredo, bisküvi ve gofret reyonlarında iddianı ispatlaman için seni bekliyor!