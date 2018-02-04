Ümit Durak kimdir?

Ümit Durak, memleketi olan Van'da müzik öğretmenliği görevine devam etmektedir. Şanlıurfa'da müzik öğretmenliği bölümünü okurken tanıştığı ev arkadaşı olan Yener Bulut ile O Ses Türkiye yarışmasına katılan Ümit Durak, birçok kişinin merak ettiği isim oldu.

Mesleğini aşkla yapan Durak, müzik ile matematiği bir araya getirmeyi başarmıştır. İpekyolu ilçesindeki İMKB Fen Lisesinde müzik öğretmenliği yapan Durak, öğrencilere matematik derslerinde de yardımcı olmak istemiş ve bunun üzerine okulun matematik öğretmenlerinden pi sayısının temel özelliklerini öğrenerek bu sayıya ilişkin yazdığı sözleri, Barış Manço'nun "Kara Sevda" şarkısına uyarlamıştı.