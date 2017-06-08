Akbulut’a rapçi İranlı kardeşlerden ağır suçlama

"B4L" isimli organizasyon şirketinin sahibi Ümit Akbulut bir süre önce, Fenerbahçeli Wiel’in polise yaptığı başvuru sonrası gözaltına alınması ile gündeme

gelmişti. Wiel, polise yaptığı başvuruda, Akbulut’un kendisini 4.5 milyon dolar dolandırdığını iddia etmişti. Polise yapılan başvuru sonrası Akbulut ve ortağı Sinan Siner gözaltına alındı. İkili, tutuklama talebi ile sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmışlardı.

Wiel’in yaptığı başvuru sonrası soruşturma süreci devam ederken Akbulut hakkında yeni bir başvurunun daha olduğu anlaşıldı. 16 Mayıs günü Gayrettepe Asayiş Büro Amirliğine yapılan başvurunun sahipleri İranlı Sasha Maghsadi ve Misha Michael Mehdikhan kardeşler. 10 yıla yakın bir süredir İstanbul’da yaşayan iki kardeş rap müziği yapıyor. Birçok yerde sahneye çıkan iki kardeş, "Yetenek Sizsiniz" yarışma programında da yarı finale kalmıştı. İranlı kardeşler adına polise yapılan başvuruda Akbulut ile yaşadıkları iddia edilen olaylara ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

'HEP KANDIRILDIK'

Edinilen belgelere göre iki kardeş, müzik dünyasında daha iyi bir yere gelebilmek için bir çok kişi ile temasa geçti; başarılı olamadı. İranlı kardeşlar 3 Ocak 2015 günü Akbulut’a bir e-posta mesajı atarak kendisi ile temasa geçti. İki kardeş kısa süre sonra Akbulut’un Büyükçekmece'de bulunan evine gitti. İranlı kardeşler Akbulut’a “Müzik dünyasında iyi bir yere gelmek istiyoruz. Ancak hep kandırıldık; istediğimiz yere gelemedik” dedi. İddiaya göre Akbulut ise iki kardeşe “Bugüne dek sizi keşfedememişlerdir. Sizi kandırmaya çalışmışlar. Ben başarılı olmayacağım işe girmem. Sizi Chris Brown ile sahneye çıkarabilirim. Ancak ne kadar ister bilmiyorum; 30 ya da 40 bin ister. Görüşüp size haber veririm” dedi.

CHRİS BROWN'UN ADAMLARI 50 BİN DOLAR İSTİYOR

Bu görüşmeden iki gün sonra Akbulut, İranlı kardeşleri yanına çağırdı. Akbulut; iddiaya göre, Chris Brown’un adamları ile görüştüğünü, 50 bin dolar

vermeleri halinde Brown ile İstanbul konserinde 3 şarkı söyleyebileceklerini belirtti.

İki kardeş, 50 bin doları ödemek için babaları ile temasa geçerek söz konusu parayı temin etti. İranlı kardeşler parayı temin ettikten sonra bir kez daha Akbulut’un evine gitti. Bu kez evde, Akbulut’un birlikte çalıştığı Sinan Siner de bulunuyordu. Taraflar işin ayrıntılarını konuştu; ancak sözleşme yapılmadı. İddiaya göre Akbulut, sözleşme yapmaları halinde getirdikleri paranın yüzde 35’inin vergi olarak kesileceğini söyledi.

15 BİN DOLAR DAHA LAZIM

Taraflar bu görüşmeden ayrıldıktan sonra İranlı kardeşler müzik çalışmalarına yöneldi. Ancak sundukları 18 eserden sadece bir tanesinin beğenildiği belirtilerek ünlü bir prodüktörden şarkı altyapısı alınması gerektiği ifade edildi. Bunun için de 15 bin dolarlık depozito gerektiği belirtildi. İranlı kardeşleri bu parayı da temin etti ve Akbulut’a evinde teslim etti.

Bu görüşmeden bir süre sonra Akbulut Alanya’ya gitti. İranlı kardeşler de Akbulut ile görüşmek için Alanya’a gitti. Bu görüşmde Akbulut, iddiaya göre İranlı kardeşlere yeni bir teklifte bulundu. Bu teklif ise, G Unit ve Fifty Cent isimli ekiplerden şarkı alınmasına ilişkindi. Bunun için de 15 bin dolar gerektiği belirtildi. İranlı kardeşler bu parayı da banka yolu ile alarak Akbulut’a teslim etti.

105 BİN DOLAR İÇİN ALACAK' DAVASI

Taraflar bir süre sonra İstanbul’da bir kez daha buluştu. Akbulut, dünyaca ünlü söz yazarı Timbaland ile çalışmayı önerdi; bunun için de 80 bin dolar ödenmesini gerektiğini söyledi. Bir süre sonra Akbulut’a ulaşamayan İranlı kardeşler, dolandırıldıkları gerekçesi ile polise başvurdu.

Söz konusu başvurudan önce, Akbulut’a ödediklerini iddia ettikleri 105 bin doların faizi ile ödenmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Ön inceleme duruşması 13 Nisan’da görülen davanın bir sonraki duruşması 21 Kasım’da.

SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK

Ümit Akbulut’un avukatı Murat Tolgar Erdoğmuş ise konu ile ilgili şunları kaydetti: “Konu ticari bir ilişkidir. Taraflar arasında sözleşmeye dayalı bir ilişki söz konusu. Buna dair karşı taraf zaten, ‘alacağım var’ diyerek dava açtı. Bunu ise mahkemede delilleri ile ispat etmek zorundadır.Mahkeme de ona göre kararını verecek. Yargılamada olan hukuki bir dava söz konusu ve açılan alacak davasından yaklaşık 6 ay sonra şikayatte bulunuyor ve bu iyi niyetli bir davranış olamaz kaldı ki bu Kişiler açtıkları dava da konusu suç olan bir telefon dinleme kaydını da delil olarak sunmuşlardır biz de bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk iki kardeş hakkında bu sebeple savcılık soruşturması sürmektedir.”



İddiaya göre, Akbulut, İranlı kardeşlerden, Chris Brown ile sahneye çıkarma sözü ile para aldı.





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