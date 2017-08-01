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Uluslarası rezervi 92,2 milyar dolara ulaştı

AA
01 Ağustos 2017 - 09:52Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:52

Kazakistan'ın toplam uluslararası rezervi haziran ayı itibariyle 92,2 milyar dolar oldu

Kazakistan’ın toplam uluslararası rezervi Haziran 2017 tarihi itibarıyla 92,2 milyar dolara ulaştı. Kazakistan Ulusal Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2017 Haziran ayında milli bankanın brüt rezervi 30 milyar dolara ulaşırken, bunun 18,9 milyar dolarını döviz rezervi, 11,2 milyar dolarını da altın varlıkları oluşturdu.     

Ülkenin toplam uluslararası rezervi ise Milli Fonun aktifleri (62,2milyar dolar) dahil olmak üzere  92,2 milyar dolara ulaştı. Haziran ayında parasal taban yüzde 6,5 daralarak 5 milyar 183 milyon tenge seviyesinde oluşurken, dar parasal taban da yüzde 2,3 daralarak 4 milyar 862 milyon tenge olarak kayda geçti.     

Parasal arzı yüzde 1,2 artarak 19 milyar 690 milyon tengeye, dolaşımdaki nakit para da yüzde 5,1 artışla 1 milyar 830 milyon tengeye ulaştı.

 

Etiketler: Rezerv , Altın , Kazakistan
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