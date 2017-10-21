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    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüyüş başlıyor

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 19:28 | Son Güncelleme:

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli astronotlar, istasyonun robot kolunda bulanık gösteren kamerayı değiştirmek üzere uzay yürüyüşüne çıktı.

    İstasyonun komutanı Randy Bresnik ve astronotluktan önce öğretmen olan Joe Acaba, iki hafta önceki yürüyüş sırasında kurulan yeni robot kolun üzerindeki kamerayı değiştirmeyi hedefliyor. 

    Robot kolun istasyona gelen kargo gemilerini yakalaması için kameranın keskin odağa sahip olması gerekiyor. 

    UUİ'ye birkaç hafta içinde yeni bir teslimatın gönderilmesi planlanıyor. 

    Bu, istasyonun ABD'li sakinlerinin iki hafta içinde yaptığı 3. yürüyüş oldu. Bresnik, daha önceki iki yürüyüşe Mark Vande Hei ile çıkmıştı. 

    Etiketler: uzay , teknoloji , astronot
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