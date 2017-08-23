Uluslararası piyasaya açılmak isteyen girişimcilerin cevaplaması gereken sorular

İlk olarak cevaplanması gereken soru, farklı pazarlarda kabul görebilecek küresel bir ürününüz var mı? Küresel bir oyuncu olmak için küresel pazarın ihtiyaçlarına cevap verecek ve sizi diğerlerinden ayıracak orjinal bir ürüne her şeyden çok ihtiyacınız olacak. Bu yüzden Ar-Ge ve pazarlama birimlerinizi açılmayı düşündüğünüz pazarlara göre ölçeklendirmek oldukça önemli.

Cevaplanması gereken bir diğer soru, diğer küresel oyuncularla rekabet edebilecek finansal, yönetsel ve organizasyonel becerilere hakim misiniz? Bu sorunun içtenlikle cevaplanması ilerleyen dönemlerde pazardaki performansınızı direkt olarak etkileyecek. Bu yüzden sağlam idari, finansal ve operasyonel niteliklere sahip olmadan yola çıkmak geri dönülemez hataların başlangıcı olabilir.

Bir diğer önemli soru da kaynaklarınızı riske atmaya ne kadar hazır olduğunuzdur. Uluslararası piyasalarda iş yapmak oldukça önemli avantajların yanı sıra ciddi riskler de barındırır. Mevcut kaynaklarınızın bir kısmını riske etmelisiniz, aksi takdirde kazanamazsınız. Bilhassa gerekli finansal yeterlilikleri sağladıktan sonra alacağınız riskler şirketinizin önemli bir uluslararası aktör konumuna gelmesinde hayli belirleyici olacaktır.

Son olarak uluslararası bir oyuncu olmak şirket için gerçekten stratejik bir gereklilik midir? Yerel pazardan şirketin aldığı pay, yerel pazarın avantajları ve dezavantajları, şirketin halihazırdaki karlılığı ve uluslararası piyasaya açılmanın avantajları ve dezavantajları iyi bir şekilde analiz edilip sonrasında karar verilmelidir.

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