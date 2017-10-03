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    Uluslararası “İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali” başlıyor

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 10:17 | Son Güncelleme:

    Şiir ve edebiyatseverleri bir araya getirecek olan festival başlıyor.

    Edebiyat tutkunlarıyla yazar ve şairleri her yıl bir araya getiren ‘Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’ başlıyor. Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak Festivale Türkiye’den 30, yurtdışından 20 genç şair ve yazar katılacak. 3 Ekim 2017 Salı günü Grand Pera’da “İlk Eserler Sergisi” ile açılışı yapılacak festival, 7 Ekim’e kadar devam edecek.

    Açılış töreni programı ise şöyle:

    PROGRAM

    Tarih                     : 3 Ekim 2017 Salı

    Saat                       : 19.00

    Yer                         : Grand Pera

    Adres                   : Cercle d’Orient Binası İstiklal Cad. No:56/58, 34440 Beyoğlu/İstanbul

     

    Etiketler: şiir ve edebiyat festivali , iSTANBUL , Beyoğlu
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