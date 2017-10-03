Edebiyat tutkunlarıyla yazar ve şairleri her yıl bir araya getiren ‘Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali’ başlıyor. Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak Festivale Türkiye’den 30, yurtdışından 20 genç şair ve yazar katılacak. 3 Ekim 2017 Salı günü Grand Pera’da “İlk Eserler Sergisi” ile açılışı yapılacak festival, 7 Ekim’e kadar devam edecek.

Açılış töreni programı ise şöyle:

PROGRAM

Tarih : 3 Ekim 2017 Salı

Saat : 19.00

Yer : Grand Pera

Adres : Cercle d’Orient Binası İstiklal Cad. No:56/58, 34440 Beyoğlu/İstanbul