Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali başlıyor

Türkiye ve dünyadan 48 filmle birlikte söyleşiler, atölyeler, toplu gösterimlerle sinemaya ve hayata farklı kadrajlar açan kadınları konu alacak festival, 10 Mayıs’a kadar İstanbul, Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil 8 şehirde kadınlarla buluşacak. Bu yılki sloganı: 'Ne Söz Biter, Ne Yol, Ne de Düş' olan festival programında; Kadınların Sineması, Komşu Komşunun Filmine Muhtaç seçkisi, Kadınlar Vardır, Bedenimiz Bizimdir: Cinsel Taciz, Cins-iyet-ler, gibi gösterilecek filmlere ek olarak 'Çocuklara Özel Seans' da var. Detaylı festival programı 27 Şubat’ta yapılacak basın toplantısı ile ayrıntılı olarak paylaşılacak. Festival Baharı, Filmmor’un ardından, Uçan Süpürge ile devam edecek.