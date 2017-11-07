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Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı yarın başlayacak

AA
07.11.2017 - 12:18 | Son Güncelleme:

Enerji sektöründe karar alıcıları, uzmanları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) yarın Ankara'da başlayacak.

EIF'ten yapılan açıklamaya göre, Limak ana sponsorluğunda ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla bu yıl onuncusu düzenlenecek kongre, 8-10 Kasım'da ATO Congresium'da yapılacak.     

Enerji sektörünün temsilcilerinin yanı sıra 250’ye yakın firmayı aynı platformda buluşturacak kongrede, uluslararası arenadan pek çok önemli isim bir araya gelecek.     

Kongrede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ortaya koyduğu yerlileşme stratejisi, 10 yıl sonra enerjinin üçte ikisinin yerli kaynaklardan üretilmesi hedefi, milli enerji ve maden politikası ile petrol ve doğalgaz üzerine geliştirilen uluslararası projeler ele alınacak.     

 Uzmanlar ayrıca, dünyada ve Türkiye'de enerjinin geleceği, yenilenebilir enerji türlerinin önemi gibi birçok konuyu tartışacak.     

Kamu diplomasisi ve iletişimin Türkiye'deki yeri de kongre kapsamında ilk defa ele alınacak konular arasında yer alacak.     

EIF'te, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi "Onursal Başkan", Arap dünyasında Nobel Barış Ödülü alan ilk kadın Tevekkül Karman da "Onur Konuğu" olarak yer alacak. 

Etiketler: sektör
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