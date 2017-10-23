‘Uluslararası bir festival için geç bile kaldık’

54. Uluslararası Antalya Film Festivali cumartesi gecesi EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Sinemacılar Osman Sınav, Suzan Avcı, Necla Nazır ve Erkan Aktaş ile ABD’li oyuncu Christopher Walken’e ‘onur ödülü’nün verildiği gecede Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ABD’li oyuncu Juliette Lewis’e, Kalekapısı şeklindeki sinema şehri anahtarını sundu. Bu sene ulusal yarışma kategorisini çıkararak festivalin 54 yıllık geleneğinde köklü bir değişiklik yaşanmasına vesile olan Türel, açılış töreninde yaptığı konuşmada festivalin ‘uluslararası boyutuna’ dikkat çekti:

“Türkiye’de 30’a yakın film festivali yapılmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir festivallerinin dışında çeşitli tematik festivallerimiz de bulunmaktadır. Bu nedenle biz artık festivalimizin uluslararası boyutunu güçlendirmeye karar verdik. Türkiye'nin güçlü, saygın ve uluslararası bir festivali hak ettiğini düşünüyoruz. Bunun için belki de geç kaldık.”

Gecede Bosnalı yönetmen Aida Begic’in Suriye’de yaşananlara ve mülteci çocuklar meselesine değinen filmi ‘Beni Bırakma’nın dünya prömiyeri yapıldı. Filmin bir bölümünün Suriye’de savaş sırasında çekildiğini ve Şanlıurfa’da büyük bir ekiple çalıştıklarını anlatan Begic, “Ben insanların beraber yaşayabileceğini düşünüyorum. Hepsi farklı olabilir, aynı dilleri konuşmuyor alabilirler. Biz farklı diller konuşuyoruz ama biz birbirimizi çok seviyoruz” diye konuştu. 37 filmin gösterim yapacağı, 10 filmin yarışacağı festival 27 Ekim’e dek sürecek.