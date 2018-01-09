Uluslararası basından çarpıcı analiz! "Türkiye sınırına gelecekler"

Geniş ve yoğun sivil nüfusu ile bilinen İdlib'e Beşar Esad rejimi tarafından düzenlenen askeri harekâtlar uluslararası basının gündeminde.

Associated Press haber ajansı, "Idlib harekatı önemli riskler taşıyor. Türkiye sınırında yer alan vilayet tahmini olarak 2 milyon sivil nüfusuna sahip. Bunlar içinde başka yerden kaçan binlerce insan da var. Suriye hükümeti tarafından yapılacak topyekûn bir opreasyon büyük kapsamlı yıkıma ve göçe neden olabilir" ifadesini kullandı.

AP, Türkiye'nin Rusya ve İran ile yaptığı anlaşma uyarınca vilayete askeri gözlemciler konumlandırdığını da hatırlattı.

Esad rejiminin İdlib'e yönelik bir süredir devam eden askeri operasyonlarının kapsamının ne olacağı ise henüz bilinmiyor. İdlib'de Esad rejiminin düzenlediği harekatlara Rus savaş uçaklarınca destek verildiği iddia ediliyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırında yer alan bir eyalet olan İdlib, şu anda Suriye'de, bütünüyle hükümet güçlerinin kontrolünün dışında yer alan tek eyalet.

İdlib, ülke çapında hükümet karşıtı silahlı güçler açısından bir kale olarak görülüyor.

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