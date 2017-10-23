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    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu

    Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
    23.10.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Londra’da düzenlenen Uluslararası 10. Kalite Zirvesi’nde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve kurum ve kişilere plaketler verildi. Türkiye’den katılan İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, Derya Uluğ ve Ekin sanat dalında ödül alırken Hatay’ın Payas ilçesi ise ‘Yılın belediyesi’ ilan edildi.

    LOBİN Uluslararası İşletme Danışmanlığı (LOB’in World) tarafından Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen zirveye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç’i temsilen Londra Ticaret Müşaviri Ahmet Enis Tekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu, Barones Marie Claire von Alvensleben ile Türkiye ve İngiltere’den çok sayıda davetli katıldı.

    KALİTE BİLİNCİ VE AR-GE
    Kalite bilincini geliştirmeyi ve AR-GE’nin önemini vurgulamayı amaçlayan zirve, Türkiye ve İngiltere’den sanayici, işadamları, devlet ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerini biraraya getirdi.
    Sunuculuğununu Zeynep Ober’in yaptığı zirvede Türk- İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Genel Müdürü Yavuz Sökmen, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Southbank Üniversitesi rektörü Ali Bayyatı, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Sen, Monacolu sanatçı ve iş adamı Patrick Faure, Sofra restaurantları sahibi Hüseyin Özer, Genna Ajans Yönetim Kurulu başkanı Selim Tuncer birer konuşma yaptı. Ardından ödül teörenine geçildi.

    KİMLER ÖDÜL ALDI
    Gecede, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Sözcüsü Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Londra Büyükelçisi adına Enis Tekcan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Londra Başkonsolosluğu adına Konsolos Yardımcısı Fatih Topçu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, TBCCI Genel Müdürü Yavuz Sökmen, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Southbank Üniversitesi rektörü Dr. Ali Bayyatı, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Şen, iş adamı Patrick Faure, Baroness Marie Claire von Alvensleben, Genna Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tuncer, Sofra Restaurant sahibi Hüseyin Özer, Kahve Durağı CEO’su Fazıl Aydın, Tulip Holidays Başkanı Itır Sökmen, yatırımcı Coşkun Aslan, BTKD Başkanı Maviş Fuchs, moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober, tango ve salsa hocası Alper Tokdemir, Fatihan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karaca adına Gizem Akbal, Avrupa Engelliler Derneği Başkanı Şehriban Demir, İhlas Matbacılık, TGRT ve İHA adına Barış Soylu plaket aldı.
    İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ‘Yılın Erkek Pop Müziği Sanatçı’, Derya Uluğ ‘Yılın Kadın Pop Müziği Sanatçısı’ Ekin ise ‘Yılın Halk Müziği Sanatçısı’ ödüllerini aldılar.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduYeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Şen ve MUSİAD UK Başkan yardımcısı Nuri Bulgurcu (soldan- sağa).

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduLobin International Yönetim Başkanı Fahri Ustaoğlu.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduEtkinliğin organizasyon ve sunuculuğunu Zeynep Ober üstlendi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduSofra restoranları sahibi işadamı Hüseyin Özer.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduİdo Tatlıses ve Derya Uluğ.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduFlüt sanatçısı Koza Ünal, Mozart ve Beethoven’in klasik eserlerini seslendirdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduİdo Tatlıses, ödülünü Yılmaz Tunç’un elinden aldı.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduDerya Uluğ’a ödülünü LOBİN Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduEkin’e ödülünü Barones Marie Claire von Alvensleben verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduYılmaz Tunç, Southbank Üniversitesi rektörü Ali Bayyatı’ya ödülünü verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’a ödülünü, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, takdim etti.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, ödülünün Southbank Üniversitesi rektörü Ali Bayyatı’nın elinden aldı.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduİhlas Matbaacılık CEO’su Barış Soylu’ya ödülü TGRT ve İHA adına verildi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduKahramankazan Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Şen (sağda.)

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduZeynep Ober’e ödülünü Milletvekili Yılmaz Tunç verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduT.C. Londra Başkonsolosluğu adına Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu (sağda), ödül aldı.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduSofra restoranları sahibi işadamı Hüseyin Özer’e gıda sektöründeki başarılarından verilen ödülünü Milletvekili Yılmaz Tunç verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduBritanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) başkanı Maviş Fuchs adına ödülü gazeteci Mihrişah Safa’ya verildi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduTulip Holidays direktörü iş kadını Itır Sökmen ödülünü aldı.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduMÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz, Balık restoranları sahibi ve su ürünleri yatırımcısı Coşkun Aslan’a (sağda) ödülünü verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduAvrupa Engelliler Derneği Yöneticisi Şehriban Demir.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduGenna İstanbul Reklam Ajansı sahibi A. Selim Tuncer (solda.) Yılın Reklam Ajansı Ödülü’nü aldı.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduPatrick Faure ödülünü KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’dan aldı.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduPayas Belediye Başkanı Bekir Altan’a ödülünü Barones verdi.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduKahve Durağı Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Aydın.

    Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini bulduMÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz’a (solda) ödülünü LOBİN Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu verdi.

    Etiketler: Kalite Zirvesi
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