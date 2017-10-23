Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ödülleri sahiplerini buldu

LOBİN Uluslararası İşletme Danışmanlığı (LOB’in World) tarafından Londra Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen zirveye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç’i temsilen Londra Ticaret Müşaviri Ahmet Enis Tekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu, Barones Marie Claire von Alvensleben ile Türkiye ve İngiltere’den çok sayıda davetli katıldı.

KALİTE BİLİNCİ VE AR-GE

Kalite bilincini geliştirmeyi ve AR-GE’nin önemini vurgulamayı amaçlayan zirve, Türkiye ve İngiltere’den sanayici, işadamları, devlet ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerini biraraya getirdi.

Sunuculuğununu Zeynep Ober’in yaptığı zirvede Türk- İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Genel Müdürü Yavuz Sökmen, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Southbank Üniversitesi rektörü Ali Bayyatı, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Sen, Monacolu sanatçı ve iş adamı Patrick Faure, Sofra restaurantları sahibi Hüseyin Özer, Genna Ajans Yönetim Kurulu başkanı Selim Tuncer birer konuşma yaptı. Ardından ödül teörenine geçildi.

KİMLER ÖDÜL ALDI

Gecede, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Sözcüsü Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Londra Büyükelçisi adına Enis Tekcan, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Londra Başkonsolosluğu adına Konsolos Yardımcısı Fatih Topçu, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, TBCCI Genel Müdürü Yavuz Sökmen, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Southbank Üniversitesi rektörü Dr. Ali Bayyatı, Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Şen, iş adamı Patrick Faure, Baroness Marie Claire von Alvensleben, Genna Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tuncer, Sofra Restaurant sahibi Hüseyin Özer, Kahve Durağı CEO’su Fazıl Aydın, Tulip Holidays Başkanı Itır Sökmen, yatırımcı Coşkun Aslan, BTKD Başkanı Maviş Fuchs, moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober, tango ve salsa hocası Alper Tokdemir, Fatihan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karaca adına Gizem Akbal, Avrupa Engelliler Derneği Başkanı Şehriban Demir, İhlas Matbacılık, TGRT ve İHA adına Barış Soylu plaket aldı.

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ‘Yılın Erkek Pop Müziği Sanatçı’, Derya Uluğ ‘Yılın Kadın Pop Müziği Sanatçısı’ Ekin ise ‘Yılın Halk Müziği Sanatçısı’ ödüllerini aldılar.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Şen ve MUSİAD UK Başkan yardımcısı Nuri Bulgurcu (soldan- sağa).

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran.

Lobin International Yönetim Başkanı Fahri Ustaoğlu.

Etkinliğin organizasyon ve sunuculuğunu Zeynep Ober üstlendi.

Sofra restoranları sahibi işadamı Hüseyin Özer.

İdo Tatlıses ve Derya Uluğ.

Flüt sanatçısı Koza Ünal, Mozart ve Beethoven’in klasik eserlerini seslendirdi.

İdo Tatlıses, ödülünü Yılmaz Tunç’un elinden aldı.

Derya Uluğ’a ödülünü LOBİN Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu verdi.

Ekin’e ödülünü Barones Marie Claire von Alvensleben verdi.

Yılmaz Tunç, Southbank Üniversitesi rektörü Ali Bayyatı’ya ödülünü verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’a ödülünü, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, takdim etti.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, ödülünün Southbank Üniversitesi rektörü Ali Bayyatı’nın elinden aldı.



İhlas Matbaacılık CEO’su Barış Soylu’ya ödülü TGRT ve İHA adına verildi.



Kahramankazan Belediyesi Başkan Yardımcısı Nihat Şen (sağda.)

Zeynep Ober’e ödülünü Milletvekili Yılmaz Tunç verdi.

T.C. Londra Başkonsolosluğu adına Başkonsolos Yardımcısı Fatih Topçu (sağda), ödül aldı.

Sofra restoranları sahibi işadamı Hüseyin Özer’e gıda sektöründeki başarılarından verilen ödülünü Milletvekili Yılmaz Tunç verdi.

Britanya Türk Kadınları Derneği (BTKD) başkanı Maviş Fuchs adına ödülü gazeteci Mihrişah Safa’ya verildi.

Tulip Holidays direktörü iş kadını Itır Sökmen ödülünü aldı.

MÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz, Balık restoranları sahibi ve su ürünleri yatırımcısı Coşkun Aslan’a (sağda) ödülünü verdi.

Avrupa Engelliler Derneği Yöneticisi Şehriban Demir.

Genna İstanbul Reklam Ajansı sahibi A. Selim Tuncer (solda.) Yılın Reklam Ajansı Ödülü’nü aldı.

Patrick Faure ödülünü KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran’dan aldı.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan’a ödülünü Barones verdi.



Kahve Durağı Yönetim Kurulu Başkanı Fazıl Aydın.

MÜSİAD UK Başkanı Uğur Yılmaz’a (solda) ödülünü LOBİN Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu verdi.