Uluslararası arenada 34’üncü ödülü aldı

Uluslararası 500’ün üzerinde şirketin başvuru yaptığı Stevie Awards for Great Employers’da Migros, altın, gümüş ve bronz ödüllerini aldı. Stevie Awards, 22 Eylül’de New York’ta düzenlediği ödül töreninde, Grand Stevie Award’u Türkiye’den Migros Perakende Akademisi’ne verdiğini açıkladı. Migros, büyük ödül olan Grand Stevie Award’u ilk kez Türkiye’ye getirdi. Migros’un ‘İyi İş İyi Gelecek’ sloganıyla hayata geçirdiği Perakende Akademisi; KÜMPEM Yönetici Geliştirme Programı, Görevimiz: Liderlik, Migros Sosyal, GATEM Kasap Yetiştirme Programı ve Mağaza Yöneticisi Yetiştirme eğitim programları ile 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ödül aldı. Migros İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç, “Grand Stevie Award’u ilk kez Türkiye’ye getirmekten büyük heyecan duyduk. Yılda kişi başına 19 gün eğitim düzenleyen Perakende Akademimiz, bu ödüllerle birlikte bugüne kadar uluslararası arenada kazandığı ödül sayısını 34’e çıkardı” dedi.