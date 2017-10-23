‘Ulusal Yarışma’ başladı

Yönetmen Onur Saylak ve film ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen gösterim, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gösterim öncesinde yönetmen Saylak, 54. Ulusal Yarışma ekibine “korkmadıkları, dimdik ayakta durup gözlerinin içine bakabildikleri” için teşekkür etti. Saylak sözlerine “Bu yönetmen olarak ilk sinema filmim. Burada pek çok dostumun arasındayım. Yıllar önce bana inanan ve benimle birlikte yürüyen bütün dostlarıma ve ‘Daha’ ekibine bana güvendikleri için çok teşekkür ederim” diye devam etti. Hakan Günday’ın aynı adlı romanından uyarlanan ve kaçak göç üzerine çarpıcı bir hikâyeye sahip olan film, babası insan kaçakçılığı yapan ve bir sahil kasabasına sıkışıp kalan 14 yaşındaki Gaza’nın öyküsünü anlatıyor. Bu sene ilki düzenlenen ‘Ulusal Yarışma’, Antalya Film Festivali’nde ulusal film yarışmasının kaldırılmasına tepki olarak bağımsız sinemacılar tarafından organize ediliyor. Sekiz yerli filmin yarıştığı 54. Ulusal Yarışma, 26 Ekim’deki ödül töreniyle sona erecek.