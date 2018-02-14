Ulukaya’nın Chobani’si 10 yaşında

5 kişilik kadrosuyla kurduğu Chobani’yi, 2 bin çalışanıyla Amerika’nın en büyük ikinci yoğurt üreticisi konumuna taşıyan Hamdi Ulukaya, şirketin 10’uncu yıl dönümününde tüm destekçilerine teşekkür etmek için ABD'nin bir ucundan öbür ucuna ücretsiz yoğurt verecek. 3 hafta sürecek kampanya, Hamdi Ulukaya’nın katılımıyla, New York’un Grand Central tren istasyonunda interaktif bir etkinlikle duyuruldu. Ulukaya, kampanyanın detaylarını Facebook Live aracılığıyla takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz kasım ayında 10’uncu yılı şerefine kurumsal kimliğini “evrensel iyilik” vizyonu ile uyumlu bir şekilde yenileyen Chobani, “iyilik” kavramını nasıl tanımladığını ve bu hedefe ulaşmak için markanın hangi yöne yatırım yapacağını da bu kapsamda açıkladı. Buna göre Chobani, “evrensel iyilik” söylemi ile “beslenmede iyilik”, “toplumda iyilik” ve “çevrede iyilik” başlıkları altında faaliyetlerine devam edecek.