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Ulukaya ABD’de “Yoğurt Vadisi” kuruyor

Hürriyet Haber
10.11.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

Kurduğu yoğurt markası Chobani ile dünya çapında bir başarıya imza atan iş adamı Hamdi Ulukaya, ABD'de yeni bir yatırım için kolları sıvadı. Ulukaya, Chobani fabrikasının bulunduğu kasabaya 6 bin 500 metrekarelik yeni bir İnovasyon Merkezi ve “halk evi” kurarak yoğurdun Silikon Vadisi’ni yaratmayı hedefliyor. TIME Dergisi'nin son açıkladığı dünyanın en etkili 100 ismi listesine giren Ulukaya, çalışanlarına sağladığı olanaklar ve insan odaklı yaklaşımıyla iş dünyasında toplumsal fayda anlayışını temsil ediyor. Ulukaya’nın 9 Kasım'da temelini attığı tesis, önümüzdeki yıl ortasında faaliyete geçecek.

Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya, ABD’de kurduğu Chobani adlı yoğurt markasına ait 6 bin 500 metrekarelik yeni bir binanın temellerini attı.

Yeni binanın temel atma töreninde konuşan Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, şunları söyledi: “Idaho’daki evimiz, yalnızca çalışanlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma duyduğumuz şükranı ifade eden bir yer değil. Burası aynı zamanda yaratıcılığa ilham verecek, daha fazla inovasyon için motivasyon yaratacak ve bizi daha fazla insana daha iyi gıda sunma misyonumuzda ileri taşıyacak.”

Ulukaya ABD’de “Yoğurt Vadisi” kuruyor

Yapılan açıklamaya göre yeni Chobani binasının 2 bin 800 metrekarelik bölümünde cam kullanılacak. Bin kişiş çalışacağı fabrikada, üretim süreci bölge halkı ve ziyaretçilere de açık olacak.
Ulukaya ABD’de “Yoğurt Vadisi” kuruyor

 

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