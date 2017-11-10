Ulukaya ABD’de “Yoğurt Vadisi” kuruyor

Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya, ABD’de kurduğu Chobani adlı yoğurt markasına ait 6 bin 500 metrekarelik yeni bir binanın temellerini attı.

Yeni binanın temel atma töreninde konuşan Chobani kurucusu ve CEO’su Hamdi Ulukaya, şunları söyledi: “Idaho’daki evimiz, yalnızca çalışanlarımıza ve içinde bulunduğumuz topluma duyduğumuz şükranı ifade eden bir yer değil. Burası aynı zamanda yaratıcılığa ilham verecek, daha fazla inovasyon için motivasyon yaratacak ve bizi daha fazla insana daha iyi gıda sunma misyonumuzda ileri taşıyacak.”

Yapılan açıklamaya göre yeni Chobani binasının 2 bin 800 metrekarelik bölümünde cam kullanılacak. Bin kişiş çalışacağı fabrikada, üretim süreci bölge halkı ve ziyaretçilere de açık olacak.





