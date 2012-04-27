Uluhan Grup'tan Esenyurt'un Ã§Ä±tasÄ±nÄ± yÃ¼kselten iki proje: Babil Kuleleri ve Acunkent

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n iki bÃ¼yÃ¼k projesiÂ Â



Acunkent ve Babil Kuleleri, Ä°stanbul'da kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n Ã§aÄŸdaÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶rnekleri olarak yapÄ± sektÃ¶rÃ¼nde fark yaratmayÄ± hedefliyor. Her iki proje aynÄ± zamandaÂ Esenyurt ilÃ§esinde Ã¶rnek olarak gÃ¶sterilen ve model alÄ±nan yaÅŸam ve iÅŸ merkezi projeleri olarak da farkÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

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YatÄ±rÄ±mcÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat: Babil Kuleleri



12.700 metrekarelik bir alana kurulan Babil Kuleleri 1050 konuttan oluÅŸuyor. Bina YÃ¶netim Sistemleri TÃ¼rkiye'nin bu alanda en bÃ¼yÃ¼k kuruluÅŸlarÄ±ndan Koza YÃ¶netim A.Åž.'nin Ã¼stlendiÄŸi Babil Kuleleri'nde full consierge hizmetleri sunuluyor. 151 maÄŸazaya ev sahipliÄŸi yapan bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine de sahip olan Babil Kuleleri'nin proje bedeli 132 milyon euro.

Babil Kuleleri bÃ¼nyesinde yer alan, TÃ¼rkiye'nin ve dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±nÄ±n buluÅŸacaÄŸÄ±, 151 maÄŸazayÄ± iÃ§eren Babil alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi, 20.000 m2 Babil otopark alanÄ±, 1500 m2 Babil market alanÄ±, 1000 m2 Babil kreÅŸ alanÄ±, 300 m2 Babil aÃ§Ä±k havuz, 100 m2 Babil kapalÄ± havuz, 4 adet Babil bÃ¼yÃ¼k sinema salonu, 4 adet Babil spor salonu, 824 m2 adet Babil fitness merkezi, Babil SPA, Babil sauna, 120 m2 Babil havuz kafe, Babil seyir teraslarÄ± ve 360 derece panaromik deniz manzarasÄ± Babil Kuleleri'nin sunduÄŸu imkanlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. Babil Kuleleri, Uluhan Grup tarafÄ±ndan 2013 Nisan ayÄ±nda tamamlanacak.Â

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YatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n tercihi: Acunkent



Uluhan Grup'un yine karma kullanÄ±m Ã¶zelliÄŸi olan diÄŸer projesi Acunkent'te de modern yaÅŸamÄ±n tÃ¼m imkanlarÄ± bir arada sunuluyor. 8 blokta toplam 670 konut ve 185 ticari birimden oluÅŸan projenin yÃ¼zde 80'lik bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± kÄ±sa bir zaman diliminde tamamlanmÄ±ÅŸ bulunuyor. Projenin yÃ¼zde ellisinin ise Avrupa'da yaÅŸayan TÃ¼rkler tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. 10.250 metrekarelik bir alana kurulan Acunkent 670 konuttan oluÅŸuyor. 100 hazÄ±r mikro ofisi ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde 240 maÄŸazayÄ± iÃ§eren Acunkent'in proje bedeli 93 milyon euro. Teslim tarihi ise Haziran 2012.Â

Proje tam anlamÄ±yla tÃ¼m sosyal birimleri iÃ§eriyor. AÃ§Ä±k havuz, teras havuz, fitness alanÄ±, kuafÃ¶r, eczane, banka, mini golf sahasÄ±, kafe ve restoran, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi, 24 saat acil servis, elektrik gÃ¼venlik sistemleri, jeneratÃ¶r, garaj, havayolu acentasÄ±, kreÅŸ, 24 saat aydÄ±nlatma sistemi ve gÃ¼venliÄŸe baÄŸlÄ± intercom sistemi Acunkent'in sunduÄŸu imkanlar arasÄ±nda yer alÄ±yor.

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ projenin hazÄ±rlÄ±klarÄ± yapÄ±lÄ±yor



Uluhan Grup, halen yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iki bÃ¼yÃ¼k projenin yanÄ± sÄ±ra yatÄ±rÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan Ä°stanbul'un bir baÅŸka yÃ¼kselen deÄŸeri BeylikdÃ¼zÃ¼ bÃ¶lgesinde 2000 konutluk Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k projesi iÃ§in de start vermiÅŸ bulunuyor. 95 bin m2'lik alana kurulacak olan yaÅŸam ve iÅŸ merkezinin ticari alanÄ± 15 bin m2 olacak. Bir amfi tiyatroya ve bir sanat okuluna da ev sahipliÄŸi yapacak olan proje kapsamÄ±nda, Acunkent ve Babil Kuleleri'nde olduÄŸu gibi her tÃ¼rlÃ¼ sosyal alana yer verilecek. Projede yer alan tÃ¼m daireler Marmara Denizi'ni gÃ¶ren eÅŸsiz bir manzaraya sahip olacak. Projenin yatÄ±rÄ±m bedeli ise 245 milyon euro.Â Uluhan Grup aynÄ± zamanda Ä°stanbul'un farklÄ± bÃ¶lgelerinde hayata geÃ§ireceÄŸi yeni projelerin Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.Â Â

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Antalya'da golf turizmine yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k proje



Uluhan Grup bir diÄŸer Ã¶nemli projesini de TÃ¼rkiye turizminin kalbi Antalya'da yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. 600 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k bir arazi Ã¼zerinde hayata geÃ§irilen projede otel, residence ve lÃ¼ks villalar yer alÄ±yor. Golf turizmine yÃ¶nelik tesisin de yer aldÄ±ÄŸÄ±, yeÅŸilllikler iÃ§inde eÅŸsiz bir arazide gerÃ§ekleÅŸecek proje, aynÄ± zamanda golf turizminde TÃ¼rkiye'nin Ã§Ä±tasÄ±nÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek bir noktaya taÅŸÄ±mayÄ± da hedefliyor. Merkez havalimanÄ±na 15 dakika, denize ise 20 dakika mesafede bulunuyor. Merkezin en Ã¶zelliklerinden biri de Antalya merkezine kÄ±yasla hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 5 derece daha serin olmasÄ±.Â Â

MÃ¼tekabiliyet yasasÄ±nÄ± bekliyor



YakÄ±n bir zaman dilimi iÃ§inde resmen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi beklenen mÃ¼tekabiliyet yasasÄ±nÄ±n inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Uluhan Grup yetkilileri, grup olarak uluslararasÄ± arenada da boy gÃ¶sterdiklerini, halihazÄ±rda Acunkent ve Babil Kuleleri projelerine yoÄŸun yabancÄ± ilgisi olduÄŸuna vurgu yapÄ±yorlar. Ã–zellikle KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Rusya ve TÃ¼rki Cumhuriyetlerde ilgili Ã§evrelerin mÃ¼tekabiliyet yasasÄ±nÄ± Ã¶zellikle beklediklerini ifade eden Uluhan Grup yetkilileri, yasanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ girmesinin akabinde sektÃ¶rÃ¼n yÄ±llÄ±k 10 ila 15 milyar dolar dÃ¼zeyinde ek gelir elde edeceÄŸini ve sektÃ¶rÃ¼n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k hamleleri hÄ±zla hayata geÃ§ireceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§iziyorlar. Uluhan Grup'un sektÃ¶rÃ¼n Ã¶nde gelen uluslararasÄ± kurumlarÄ±yla iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu da dile getiren yetkililer, grup olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k projeleri gerÃ§ekleÅŸtireceklerinin altÄ±nÄ± Ã§iziyorlar.Â Â Â Â

www.babilkuleleri.com, www.babilcarsi.com, www.acunkent.com.tr



KAMPANYALAR

Esenyurt'ta baÅŸta bina saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ±, konfor ve mimari tasarÄ±m olmak Ã¼zere her bakÄ±mdan model olmaya hazÄ±rlanan Acunkent ve Babil Kuleleri iÃ§in Uluhan Grup, "Ã¶demede bahar ÅŸenliÄŸi" kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.

PeÅŸinat bÃ¶lÃ¼ndÃ¼, vade uzadÄ±



"Ã–demede bahar ÅŸenliÄŸi" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda Acunkent'ten ev sahibi olmak isteyenler iÃ§in peÅŸinat dÃ¶rde, Babil Kuleleri'nden ev sahibi olmak isteyenler iÃ§in ise peÅŸinat ikiye bÃ¶lÃ¼nÃ¼yor. Bununla birlikte, her iki projede taksitlendirme 55 aya yayÄ±lÄ±yor ve vade farkÄ± ile faiz uygulamasÄ± bulunmuyor.

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ULUHAN GRUP HAKKIMIZDA

Uluhan Grup, Esenyurt'un Ã§ehresini deÄŸiÅŸtirecek iki bÃ¼yÃ¼k yaÅŸam ve iÅŸ merkezi inÅŸa etmektedir. Acunkent ve Uluhan Babil Kuleleri'ne aynÄ± anda imza atan Uluhan Grup, ev sahibi olmak isteyen ailelere sunduÄŸu geniÅŸ sosyal imkanlar ve kredisiz, kefilsiz, vade farksÄ±z, faizsiz uygun Ã¶deme planÄ±yla bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸlamaktadÄ±r.

Ä°ki bÃ¼yÃ¼k kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesiyle sosyal yaÅŸamÄ± yeniden tasarlayan Uluhan Grup, Esenyurt'un Ã§Ä±tasÄ±nÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek bir konuma taÅŸÄ±mayÄ± hedeflemektedir. DÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k yaÅŸam merkezlerini hayata geÃ§iren Uluhan Grup'un ISO 9001 Kalite GÃ¼vence Sistemi ile inÅŸa edilen Acunkent ve Babil Kuleleri'nin bina yÃ¶netim sistemleri ise inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÃ¶klÃ¼ kuruluÅŸu Koza YÃ¶netim A.Åž. tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecektir.

MÄ°SYONUMUZ

Uluhan Grup, Ã§evre ve insan yaÅŸamÄ±na duyduÄŸu sorumluluk bilinciyle kent merkezlerinde Ã¶zel yaÅŸam alanlarÄ± kurmak, vatandaÅŸlarÄ±n yaÅŸam standartlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek, uygun ve ekonomik ÅŸartlarla ev sahibi olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak ve iddialÄ± projeleri hayata geÃ§irmek misyonuyla faaliyet gÃ¶stermektedir.

VÄ°ZYONUMUZ

Uluhan Grup, hayata geÃ§irdiÄŸi iddialÄ± projelerle inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±tasÄ±nÄ± daha yÃ¼ksek bir konuma taÅŸÄ±mak ve TÃ¼rkiye'nin Ã¶nde gelen prestijli inÅŸaat gruplarÄ± arasÄ±nda yer almak vizyonuyla hareket etmektedir.

KÄ±saca Uluhan Grup:



Uluhan Grup, Esenyurt'un Ã§ehresini deÄŸiÅŸtirecek iki bÃ¼yÃ¼k yaÅŸam ve iÅŸ merkezi inÅŸa ediyor. Acunkent ve Uluhan Babil Kuleleri'ne aynÄ± anda imza atan Uluhan Grup, ev sahibi olmak isteyen ailelere sunduÄŸu geniÅŸ sosyal imkanlar ve kredisiz, kefilsiz, vade farksÄ±z, faizsiz uygun Ã¶deme planÄ±yla bÃ¼yÃ¼k kolaylÄ±klar saÄŸlÄ±yor. Ä°ki bÃ¼yÃ¼k kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesiyle sosyal yaÅŸamÄ± yeniden tasarlayan Uluhan Grup, Esenyurt'un Ã§Ä±tasÄ±nÄ± Ã§ok daha yÃ¼ksek bir konuma taÅŸÄ±mayÄ± hedefliyor. DÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k yaÅŸam merkezlerini hayata geÃ§iren Uluhan Grup'un ISO 9001 Kalite GÃ¼vence Sistemi ile inÅŸa edilen Acunkent ve Babil Kuleleri'nin bina yÃ¶netim sistemleri ise inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kÃ¶klÃ¼ kuruluÅŸu Koza YÃ¶netim A.Åž. tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilecek.Â Â

Bilgi ve Ä°letiÅŸim iÃ§in:

0212 709 77 77

0212 450 33 33

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