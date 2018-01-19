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    Uludağ’da yarı yıl tatili öncesi olağanüstü güvenlik

    İHA
    19.01.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Sömestr tatili öncesi turist akınına uğrayan Uludağ’da güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran jandarma, bölgede kuş uçurmuyor.

    Sömestr tatili öncesi yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Uludağ’da doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Birinci ve ikinci bölgedeki otellerin neredeyse tamamı sömestr tatili sonrasına rezervasyon almaya başladı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı bölgede zaman zaman görülen yoğun sis sebebiyle kayakçılar zor anlar da yaşıyor.

    Uludağ’da yarı yıl tatili öncesi olağanüstü güvenlikBursa İl Jandarma Komutanlığı halkın huzuru ve güvenliği için Uludağ’da geniş güvenlik tedbirleri aldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, trafik, narkotik, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri gün boyu Uludağ’da görev yapıyor. Milli park girişinde ‘Roket’ isimli narkotik köpeği ve ‘Feza’ adında bomba arama köpeği araçları didik didik arıyor. ‘Atmaca’ adı verilen gözlükle de ehliyet, pasaport, kimlik ve plakalar kolaylıkla taranıyor.

    Uludağ’da yarı yıl tatili öncesi olağanüstü güvenlikTurist kafilelerine de sıkı denetim

    Milli park gişelerinin ardından kontrol bölgesi oluşturan jandarma ekipleri, Uludağ’a turist taşıyan VIP servis minibüslerini de sıkı denetime tabi tutuyor. Sürücülerin belge kontrolünün ardından araçların kar lastikleri kontrol ediliyor. Kar lastiği bulunmayan araç sürücülerine cezai müeyyide uygulanıyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerinden Uludağ’a gelen yabancı turistlerin pasaport kontrolleri de büyük bir titizlikle yapılıyor.

    Uludağ’da yarı yıl tatili öncesi olağanüstü güvenlik

     

     

    Etiketler: yarı yıl tatili
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