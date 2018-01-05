Uludağ’da ‘tuvalet izni’ ile otel tartışması! İlk açıklama geldi...

TÜRKİYE’nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, turizmin tüm yıla yayılması amacıyla düzenlenen ‘Dört Mevsim Uludağ’ çalıştayı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımı ile başladı.

DHA’dan Berktuğ Öncü ve Enver Fatih Tıkır’ın haberine göre çalıştayın açılışında konuşan Bakan Eroğlu, “Buraya kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Adam tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların gereğini yaptık. Bugün 12 tesisin temelini atacağız. Uludağ’a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Her türlü desteğe hazırız” dedi.

MEKANİK TESİS YAPILDI

Biz de bu açıklamanın ardından söz konusu otel ve Uludağ’da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi almak için Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren’e ulaştık. Beceren, Bakan Eroğlu’nun bahsettiği konunun birkaç yıl evvel yaşandığını, söz konusu kaçak yapının ise bir otel olmadığını söyledi. Beceren, “Bakan Eroğlu bu konuda yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Orada kaçak yapılan yapı bir otel değildi. Bir otelin mekanik tesis istasyonu yapıldı. İçin de tuvalet de olabilir. Ancak ‘tuvalet yapacağım’ izni alınmadı. Kaçak olduğu söylenen yapıda 3 oda da yapılmış. Ancak otel yapılması gibi bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Beceren, düzenlenen çalıştayda alınacak kararların da raporlaştırılacağını ve Uludağ’ın daha güzel bir yer olması için çalışıldığını söyledi.

EN GÜZELİ OLACAK

Açılışta yaptığı konuşmada Bakan Eroğlu, bölge için master planı hazırladıklarını belirtti. DHA’nın haberine göre Eroğlu, “Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak. Bugun, 12 tesisin temelini atacağız. Sarıalan’da derme çatma binalar vardı. Bundan sonra çöp kutusu dahi estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına orman köşklerini yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak” diye konuştu.