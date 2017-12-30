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    Uludağ’da tatilcilere 'Takbul' ile inceleme

    Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)
    30.12.2017 - 09:37 | Son Güncelleme:

    ULUDAĞ’da yılbaşı nedeniyle Bursa İl jandarma Komutanlığı tarafından alınan önlemler artırıldı. Oteller bölgesi ve Sarıalan’ı, günün 24 saati gece görüşlü 'drone'larla kontrol altında tutulurken, Milli Parklar'dan giriş yapan araçlar ve tatilciler, 'Takbul' adı verilen ve anında sorgulayan özel gözlüklerle inceleniyor.

    Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ’da yeni yıl öncesi alınan önlemler üst seviyeye çıkartıldı. JÖH ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerdeki bazı jandarma birlikleri de Uludağ’a yönlendirildi.

    Uludağ’da tatilcilere Takbul ile incelemeBursa İl Jandarma Komutanlığı oteller bölgeleri ile Sarıalan’ı gece görüşlü 'drone'larla 24 saat kontrol altında tutuyor. Uludağ’a Milli Parklar’dan giriş yapan tüm araçlar ve tatilcilerin kimlikleri, 'Takbul' adı verilen özel gözlüklerle kısa sürede inceleniyor.

    Uludağ’da tatilcilere Takbul ile incelemeAraçlarda yapılan aramalarda bomba ve uyuştucu eğitimi alan köpekler de bulunduruluyor.

    Uludağ’da tatilcilere Takbul ile incelemeMÜŞTERİ GİBİ GİRECEKLER

    Uludağ’da kar motoru ile devriye gezen ekip sayısı artırılırken, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde sivil jandarmalar da görev yapacak. Eğlence yerlerindeki şüpheli kişiler müşteri gibi buraya gelecek kadın ve erkek jandarmalar tarafından takip edilecek.

    Uludağ’da tatilcilere Takbul ile incelemeJÖH ekiplerinin oteller bölgesi kayak pistlerinin zirvesinde nöbet tutacağı Uludağ’da olası kaybolma olaylarına karşı müdahale edilmesi için Ankara’dan özel bir ekip getirildi.

    Uludağ’da tatilcilere Takbul ile incelemeTüm ekiplerin, tek merkezden yönlendirileceği Uludağ’da alınan bu önlemlerin kayak sezonu sona erene kadar devam edeceği açıklandı.

    Uludağ’da tatilcilere Takbul ile incelemeToplam 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ’da 30’a yakın otel ve tesis bulunuyor.

     

    Etiketler: yılbaşı
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