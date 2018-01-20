Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

Kış turizminin gözde merkezlerinden beyaz cennet Uludağ’a tatilci akını yaşanıyor. Dün başlayan sömestr tatili ile hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ’a akın etti.

Tatilciler, teleferikin hava şartları nedeni ile çalışmamasıyla yolculuk için özel araçlarını ve toplu taşımayı tercih etti. Bu nedenle Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

JANDARMA ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, Uludağ Jandarma Ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler vatandaşların da GBT sorgularını yapıyor.

Kar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor.

Milli Parklar girişinde ise ekipler, kar lastiği kontrolü yapıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, paletli araçları ve kar motorları ile olası bir yaralanma ya da kaybolma olayına karşı hazır bekliyor.

Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’da 30’a yakın otel ve sosyal tesis bulunuyor.