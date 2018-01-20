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    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
    20.01.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    KIŞ turizminin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da sömestr tatilinin başlaması ile yoğunluk başladı. Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken, jandarma ekipleri güvenlik önlemlerini artırdı.

    Kış turizminin gözde merkezlerinden beyaz cennet Uludağ’a tatilci akını yaşanıyor. Dün başlayan sömestr tatili ile hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Uludağ’a akın etti.

    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştuTatilciler, teleferikin hava şartları nedeni ile çalışmamasıyla yolculuk için özel araçlarını ve toplu taşımayı tercih etti. Bu nedenle Milli Parklar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştuJANDARMA ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

    Milli Park gişelerinden geçen tatilciler, Uludağ Jandarma Ekipleri tarafından durduruluyor. Araçlarda arama yapan ekipler vatandaşların da GBT sorgularını yapıyor.

    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştuKar lastiği olmayan araçlar Yiğitali Jandarma Karakolu önünden geri çevriliyor.

    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştuMilli Parklar girişinde ise ekipler, kar lastiği kontrolü yapıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, paletli araçları ve kar motorları ile olası bir yaralanma ya da kaybolma olayına karşı hazır bekliyor.

    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştuToplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’da 30’a yakın otel ve sosyal tesis bulunuyor.

    Uludağ’da sömestr yoğunluğu... Uzun kuyruklar oluştu

    Etiketler: Busa , yar yıl tatili , son dakika
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