Uludağ'da kritik dakikalar... Ekipler seferber oldu...

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşü gerçekleştiren 5 kişi 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı. Donmamak için ateş yaktıklarını belirten guruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.

EKİPLER YOLA ÇIKTI

Ocak ayı olmasına karşın bahardan kalma bir gün yaşayan Bursa'da vatandaşlar kendilerini sokağa atarken doğa tutkunları da Uludağ'da çeşitli bölgelere yürüyüş gerçekleştirdi. Oteller bölgesinden Çobankaya Bakacak bölgesine yürüyüş gerçekleştiren 5 kişilik gurup Bakacak'tan patika yolu takip ederek orman içerisinden yürüyüşlerine devam etti. Yollarına çıkan 6 metrelik şelaleden aşağıya inen gurup havanın kararmasıyla yürüyüşlerine son verdi. Geldikleri yöne de tırmanamayan 5 kişi jandarmayı arayarak yardım istedi. Tüm eşyalarını şelalenin üst kısmında bıraktıkları için çok üşüdüklerini, donmamak için ateş yaktıklarını belirten gurubun yerini tespit eden JAK ekibi 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için yola çıktı.

ACİL HELİKOPTER İSTENDİ

Havanın kararmasıyla birlikte bölgeye ulaşan JAK ve AFAD ekipleri dağcılarla irtibat kurmalarına rağmen dağlık ve uçurum olan bölgeye inemedi. Öte yandan 5 kişi olan şahıslardan ikisinin Bursa’ya doğru yürümeye devam ettiği 3 şahıstan birinin ayağının kırıldığı, yardım için kalan diğer ikisinin de ıslandığı bu nedenle donma tehlikesi yaşadıkları öğrenildi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin acil koduyla geçtikleri mesajın ardından bölgeye Eskişehir’den gece kurtarma yapma kabiliyetinde askeri helikopter gönderildiği belirtildi.

HELİKOPTERE FIRTINA ENGELİ

Koordinasyonun sağlanmasının ardından Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığından saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopteri bölgeye gelse de şiddetli rüzgar nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. 3 kez sorti yapan helikopter bir kez yakıt boşaltsa da askerlerin bulunduğu bölgeye türbülans nedeniyle inemeyip 23:15 sularında birliğine geri dönmek zorunda kaldı. Öte yandan hava şartlarının düzelmesi durumunda helikopterin bir kez daha havalanacağı öğrenildi.

-5'DE HAZIRLIK

Helikopterin birliğine geri dönüş yapmasıyla birlikte bölgeye göndermek için 2 ayrı tim daha hazırlayan JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri gece boyu mahsur kalan 5 kişiye ulaşmak için uğraş verecek. Hava sıcaklığının eksi 5'i gösterdiği bölgede ekipler uçurumdan aşağıya inmek için hazırlık yapsalar da fırtına ve bölgedeki buz işi güçleştiriyor.

2'Sİ YERLEŞİM ALANINA ULAŞTI... 3 KİŞİ ATEŞ YAKIP SABAHI BEKLİYOR

Yola çıkan 3 kişinin, yolda karşılaştıkları 2 profosyonel dağcı ile bir süre birlikte yürüdükten sonra ayrıldıkları ortaya çıktı.

2 profesyonel dağcının nişi gerçekleştirip yerleşim birimine ulaştığı ancak, 3 kişilik grubun ise şelale bölgesinde mahsur kaldıkları belirlendi. Mahsur kalanlardan birinin yakın bir zamanda ayağından ameliyat olduğu için soğuk nedeniyle ağrısının bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer mahsur kalan dağcıların bulunduğu bölgede hava sıcaklığının eksi 3 derece dolayında olduğunu bildirdi. Ancak, mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu ve ateş yakıp ısındıkları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARINA BUZLANMA NEDENİYLE ARA VERİLDİ.

Bu arada Ankara’dan istenen AFAD helikopterinin iptal edilmesinin ardından yerine Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı’ndan saat 22:30 sıralarında havalanan kurtarma helikopterinin şiddetli rüzgar nedeniyle mahsur kalan grubun bulunduğu bölgeye iniş yapamadığı kaydedildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma helikopterinin uçuşunun sonlandığı sabah erken saatlerde yeniden havalanacağı öğrenildi.

Yetkililer bölgenin sarp ve kayalık olmasının yanısıra gece hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle buzlanma meydana geldiğini ve karadan giden ekibin karanlıkta herhangi bir kaza yaşanmaması için kurtarma çalışmalarına ara verildiğini belirttiler.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE TEKRAR BAŞLAYACAK

Ekiplerin sabah 06.00’da yeniden çalışmalara başlayacağı ve hava koşullarına göre helikopter desteğinin de sağlanacağını ifade ettiler.





