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    Uludağ'da kar yüzünden yol kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

    İHA
    23.12.2017 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Hafta sonu tatili için Uludağ'ı tercih eden tatilciler kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kar kalınlığının 63 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.

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    • Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı
    • Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı
    • Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı
    • Uludağ yolu kapandı, vatandaşlar yolda kaldı

    Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Hata sonu tatilini kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler ve günübirlikçiler sabahın erken saatlerine yollara düştü. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, dağ yolunda kar kalınlığının 63 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

    Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 8'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. 

    Yolda kalıp zincir takmaya uğraşan sürücüler, kendilerinin düştüğü hataya başkalarının düşmemesini istediklerini belirtirken kar yağışıyla birlikte işleri açılan zincirciler ise bir takım zinciri 80 liraya sattıklarını takma işlemi ile birlikte bir zincirden 110 lira kazandıklarını söyledi.

    Öte yandan jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi.

    Uludağda kar yüzünden yol kapandı, kilometrelerce kuyruk oluştu

    Etiketler: Bursa , kapalı yol
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