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Uludağ'da global startup'lar yarışacak

Ahmet CAN
15.02.2018 - 09:25 | Son Güncelleme:

23-24 Mart’ta düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl ilk defa Global Startup yarışması yapılacak. Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen zirvede, ilk 3'e giren startupa ödül verilecek.

CAPITAL ve Ekonomist dergileri tarafından 23-24 Mart’ta düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde bu yıl ilk defa Global Startup yarışması yapılacak. Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye’nin işbirliği, Google’un katkılarıyla düzenlenen yarışmada, belirlenen kriterlere göre ilk 10’a giren startup’lar, Uludağ’da jüri önüne çıkacak. Jüri üyeleri arasında Ahmet Faralyalı, Ali Sabancı, Hasan Aslanoba, İhsan Elgin, Nevzat Aydın, Mehmet Kutman, Ömer Erkmen, Paul Doany, Rina Onur, Saruhan Tan, Uğur Şeker, Varol Civil ve Yılmaz Yıldız’ın da aralarında bulunduğu GBA yatırımcıları, Endeavor Türkiye üyeleri ve iş dünyasının başarılı liderleri yer alacak. Startuplar, 10 bin dolarlık ödülünü kazanma ve melek yatırımcılardan yatırım alma şansına sahip olacak. Yarışmaya başvurular 19 Şubat tarihine kadar uludagekonomizirvesi.org adresinden yapılabilecek.

Etiketler: startup , ULUDAĞ Ekonomi Zirvesi , yarışma
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