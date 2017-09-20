Uludağ Üniversitesi akademisyenleri proje üretiminde rekora koşuyor

Uludağ Üniversitesi üretilen proje sayısında rekora gidiyor. Önceki yıllara oranla proje sayılarında yüzde 30 artış yakalanan üniversitede, 2 yıl 4 aylık süreçte toplam 130 proje üretildi. Başta 1 milyon 175 bin Euroluk 9 AB projesi olmak üzere 9 Santez projesi ve 112 TÜBİTAK projesine imza atan akademisyenlerin, 2017 sonuna kadar 140 projeye ulaşması hedefleniyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, akademisyenlerin proje üretmeleri ve ekonomik döngüye katkı sağlamaları konusuna özel önem gösterdiklerini belirterek, üniversiteyi kent ile bütünleşen ve ekonomik ve toplumsal kalkınmaya daha çok katkı sağlayan bir bilim yuvası haline getirmek için uğraş verdiklerini vurguladı. Rektör Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi, Türkiye’nin ve Bursa’nın önemli bir eğitim markasıdır. Kentin ekonomik, sosyal ve toplumsal tüm sorunlarına ilgi duyuyor ve kent dinamikleriyle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz ülke ve kent ekonomisine değer sağlayacak projeleri hayata geçirmek. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye mottosuyla akademisyenlerimizin proje üretmesine ve bu projeleri sanayicilerimizin hizmetine sunmasına özen gösteriyoruz. Bu anlamda akademisyenlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak ve katkı sunacak çok sayıda kolaylığı üniversitemizde hayata geçirirken, öz kaynaklarımızdan 40 milyon TL’ye yakın proje desteği sağladık. Söz konusu değişimlerle 2 yılda önemli gelişmelere imza attık. Bu katkılarla birlikte akademisyenlerimizin yaptığı proje sayıları da ortalama 100 seviyesinden 130lara çıktı. İlerleyen dönemlerde yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz dedi.

DEVAM EDEN PROJELERİN BÜTÇESİ 15 MİLYON TL

Devam eden TÜBİTAK ve Santez projelerinin bulunduğunu açıklayan Rektör Yusuf Ulcay, bu projelerin toplam 15 milyon TL’lik bir rakam olduğuna işaret etti. Ulcay, akademisyenlerimizin ürettiği 61 adet TÜBİTAK ve 6 adet Santez projesi devam ediyor. Yeni AB projeleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek yıl için bu projelerin sayılarını daha da yukarılara çekmek istiyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve AB projelerinden daha fazla pay alabilmek adına akademisyenlerimizi bir yandan sanayicilerle buluşturuyor diğer yandan da çalışmalarına üniversite olarak katkıda bulunuyoruz şeklinde konuştu.