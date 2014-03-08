Uludağ kebapçısı

Eski Garaj’daki mekân, 1964 yılında Cemal Çalışır tarafından, dönemin bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in de manevi desteğiyle kurulmuş.

Ünü tüm Tükiye’ye yayılan Cemal Usta hayatını dönerin başında geçirmiş. Cemal Usta’nın hizmet anlayışı, çocukları, yeğenleri ve kardeşi tarafından sürdürülmeye çalışılıyor.

İşin başında şimdi Cengiz Bey var ve o, ünü Türkiye’ye yayılan bu lezzetin sırrını kaliteli malzeme, güler yüz ve tatlı dilli hizmet anlayışıyla açıklıyor.

Kapısında kuyruk olan bu mütevazı mekânda o leziz döneri yemek büyük bir zevkti doğrusu.

Bizi en güzel şekilde ağırlayan Cengiz Bey ve ekibine bir kez daha teşekkür etmeyi borç bilirim...

Havuçu damla fasulye

Fasulyelerin uç kısımlarını kırarak ayıkladıktan sonra keskin bir bıçakla 5 santim kalınlığında parçalara bölün. (Varsa kılçıklarını ayıklayıp verev şekilde doğrayın.)

Soğanı soyup incecik yemeklik doğrayın. Havucu, dışını kazıyıp yıkadıktan sonra rendenin iri delikli tarafıyla rendeleyin.

Zeytinyağının yarısını düdüklü tencereye koyup soğanı ekledikten sonra karıştırarak 1 dakika kadar kavurun. Salçayı hemen ilave edip bir kez karıştırdıktan sonra havuç ve fasulyeyi ekleyin. Tuz, toz şeker, su ve kalan zeytinyağını kattıktan sonra karıştırın ve tencerenin kapağını sıkıca kapatıp orta ısılı ateşin üzerine oturtun.

Yemek kaynamaya başlayınca basınç göstergesi kırmızıyı gösterecek ve sübaptan buhar çıkmaya başlayacaktır. Ocağın altını kısıp yemeği 10 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Tencere soğumaya başlayınca basınç göstergesi yeşili gösterecektir.

İşte o zaman tencerenin üzerindeki açma düğmesine basarak içerideki buharın tamamen boşalmasını sağlayın. Buhar boşalınca kapağı açıp yemeği servis tabağına aktarın.

İsterseniz fazla gelen suyu süzebilirsiniz, çünkü düdüklü tencerede pişen yemeğin buharı tamamen içeride kalır ve bu yüzden yemekler sulu olur.

Aslında bu su vitaminli sudur ve çorbalarda kullanılabilir. Yemeği sıcak ya da ılık olarak servise sunun.

MALZEMELER

* Yarım kg yeşil Ayşe kadın fasulye

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* 4 çay kaşığı domates salçası (Yarısını biber salçası olarak da kullanabilirsiniz.)

* 2 adet orta boy ince havuç

* 1 çay kaşığı tuz

* 4 çay kaşığı toz şeker

* Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan zeytinyağı

* 1 su bardağı sıcak su