Uludağ eteklerinde Çin kazı yetiştirilecek

Bursa'nın Uludağ eteklerindeki Harmancık ilçesinde bir iş adamı, kuracağı kaz çiftliğinde sezonda 80 yumurta veren Çin kazı üretimi yapacak.



İlçeye bağlı Gedikören kırsal mahallesinde iş adamı İsmail Aygün'ün girişimleriyle yaklaşık 1,5 ay sonra faaliyete geçmesi planlanan çiftlikte üretilecek kazların eti ve diğer ürünleri, iç piyasanın yanı sıra çeşitli ülkelere gönderilecek.

Harmancık Kaymakamı Enis Aslantatar ve AK Parti eski Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'na tesisin yapılacağı bölgeyi ve yatırımını anlatan Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğduğu yere yatırım yapacak olmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bursa'da enerji sektöründe faaliyet gösterdiklerini ancak her zaman doğduğu kırsal mahalleye de yatırım yapmak istediğini anlatan Aygün, "İlçemiz yıllardır göç verdi. Zamana ayak uyduramadı. Göçün önüne de bir türlü geçilemedi. Bunun ancak burada yapılacak yatırımlarla önüne geçileceğini düşünüyorum. Bunun için de yıllardır ilçeme yatırım yapmayı hayal ediyordum." dedi.

Aygün, tamamen rastlantı sonucu Uygur Türkü olan Çin vatandaşı veteriner Muhammed Ataman ile tanıştıklarını ve bu kişinin kaz üretimi konusunda uzman olduğunu öğrendiğini anlattı. Aygün, "Bu kişi ile yaptığımız uzun görüşmeler neticesinde kaz çifitliği kurmaya karar verdik. Yaptığımız araştırmalar sonucunda da Türkiye'de resmi kaz çiftliğinin olmadığını gördük. Resmi olarak ilk kaz çiftliğini Harmancık'ta biz kuracağız." diye konuştu.

İlk olarak çiftliği doğduğu yer olan kırsal mahalleye kurmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Aygün, şöyle devam etti:

"Muhammed Ataman'ı Türkiye'ye getirdik. İşin başında o bulunuyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile gerekli yazışmalarımızı, görüşmelerimizi yaptık. Yasal izinlerimizi aldık. Projelerimizi hazırlattık ve işe başlamış olduk. 1,5 ay sonra faaliyete geçecek Türkiye'nin ilk resmi damızlık kaz çiftliği, damızlık, üretim ve kuluçkahene olarak 3 bloktan oluşacak. Bir sezonda Türk kazından 40-50, Çin kazından ise 80 yumurta alabiliyorsunuz. Bunun için ilk etapta biz de Çin kazı üreteceğiz. Ardından farklı ırklar da gelecek. Burası bir yıl içinde 20-30 bin kaz nüfusuna sahip olacak. Bu da ciddi bir ekonomidir." Aygün, kaz etine dış pazarda büyük ilgi olduğunu söyledi.

ETİNDEN, TÜYÜNDEN VE CİĞERİNDEN FAYDALANILACAK

Aygün, şunları kaydetti: "Biz bu işe girerken ülke ülke epey dolaştık. Almanya'da bunun sosisi, sucuğu bile yapılıyor. Kazın etinden, tüyünden ve ciğerinden faydalanacağız. Kaz ciğeri Fransa'da ilaç sektöründe, şeker ilaçları için kullanılıyor. Tüyü önemli yerlerde, montlarda kullanılıyor. Eti zaten 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda büyük talep görüyor. Daha üretime geçmeden iç ve dış pazardan talepleri almaya başladık. Özellikle dış pazardan büyük ilgi var."

Harmancık Kaymakamı Enis Aslantatar da bu projenin ilçelerinde gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Öncelikle Türkiye'de bir ilk olacak. Bunun yanı sıra bölgemize istihdam sağlayacak. İlçemizden 30 kişi burada çalışacak. Burasının bölgemize örnek olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Anbarcıoğlu da yatırımcı İsmail Aygün'e teşekkür ederek, "Bölgemiz için önemli bir girişim. Oldukça getirisi olan bir alan. Bugüne kadar resmi olarak böyle bir çiftlik kurulmamış. 2 bin kazla başlayıp üretimi bir yılda 20 bine çıkarmayı planlıyorlar. Bölgemize de girişimcimize de hayırlı olsun." dedi.