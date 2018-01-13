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    Uludağ değil... Tatil cenneti bu halde

    İHA
    13.01.2018 - 17:40 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan yoğun dolu yağışı, İçmeler sahilini beyaza bürüdü.

    Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı sahili beyaza bürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren etkili dolu yağışında vatandaşlar dışarı adımını atamadı. İlçe halkının alışık olmadığı bu durum ilçede şaşkınlığa neden oldu. Yaz mevsiminde güneşlenen turistlerle dolan İçmeler sahili, bu kez dolu yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü.

    Beyazla kaplanan sahile, doğa fotoğrafçıları akın etti. Daha önce hiç görmedikleri kareler çekmek için deklanşöre basan fotoğraf tutkunları o anları ölümsüzleştirdi.

    Etiketler: yağış
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