Ultraslan'dan anlamlı yürüyüş
Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan üyesi yaklaşık 250 kişi, terörü lanetlemek için Taksim'de yürüyüş gerçekleştirdi.
Galatasaray Lisesi önünde toplanan taraftarlar, Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. "Türk-Kürt kardeştir, ayırım yapan kalleştir", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan grup, meşaleler yaktı.
Taksim Meydanı'na ulaşan grup adına basın açıklaması yapan bir taraftar "Vatanı için canını veren kahraman Mehmetçiklerimizin yanında olduğumuzu ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıktığımızı tüm dünyaya göstermek istedik" diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.
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