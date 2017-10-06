Ülkü Ocakları Başkanı sayıyı artırdı: 500.000 ülkücü hazır ve nazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, IKBY referandumuna Türkmen nüfusun yoğun olduğu Kerkük'ün de dahil edilmesi sonrası 5.000 ülkünün Türkmen mücadelesi için hazır olduğunu söylemişti.

Denizli'de Ülkü Ocakları'nın yaptırdığı Alparslan Türkeş Talebe Yurdu'nun açılışında konuşan Kılavuz, Kerkük'ün ‘ataların emaneti' olduğunu ifade etti.

IKBY lideri Mesud Barzani'nin Türkmenleri yok etmek istediğini öne süren Kılavuz, Bahçeli'nin ‘5.000 ülkücü' sözünü hatırlattı.

Kılavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet biz de şunu ifade etmek istiyoruz; şakamız yoktur, oyun da oynamıyoruz, 1968'de şahadet şerbetini içen Nuri Kılıç ve diğer şehitlerimiz olduysa vatan, millet şahidimizdir 5.000 değil, samimiyetle 500.000 ülkücü olarak hazır ve nazırız. Geriye dönmeyi düşünmeyerek sadece Allah'a teslim oluruz. İmanımızla, inancımızla soydaşlarımıza olan sorumluluğumuzla geri dönmemek adına yol revan oluruz. Kimse bu işleri oyun oynamak sanmasın. Hele ki sefil, zavallı bu işlerle meşgul olmasın. Sonunun hazin olacağını aklından çıkarmasın."