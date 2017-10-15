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    Ülkesine izne giden hakkını kaybediyor

    BBC Türkçe
    15.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

    BBC Türkçe’nin haberine göre Belçika hükümeti, sığınma başvurusu kabul edildikten sonra kendi ülkesine tatile giden mültecilerin ‘koruma hakkını’ geri alıyor. Yetkililerin açıklamasına göre son 1.5 yılda 44 mülteci bu nedenle sığınma hakkını kaybetti.

    BELÇİKA Mülteci ve Vatansızlar Genel Müdürlüğü (GGVS), sığınma hakkı elde eden mültecilerden bazılarının, kendi ülkelerine uzun süreli gidip geldiklerinin ortaya çıkmasının ardından kapsamlı inceleme başlatmıştı.

    Tatil amacıyla uzun süreliğine kaçtıkları ülkeye gittikleri belirlenen çoğunluğu Irak ve Afganistanlı 44 kişinin koruma hakkı ellerinden alındı.
    Sığınma ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Theo Francken, 118 mültecinin dosyasının daha incelendiğini söyledi.

    ‘ARADA BÜYÜK FARK VAR’
    Belçikalı bakana göre, acil bir cenaze töreni ya da önemli bir evrak almak için kaçtığı ülkeye gidip gelmekle, uzun süreli tatile gitmek arasında büyük fark var.
    Francken, “Eğer kaçtığın ülkede üç ay tatil yapabiliyorsan, orada senin için tehlikeli bir durum yok demektir” dedi.

    BELÇİKA YERİNE, ALMANYA VE HOLLANDA
    Mültecilerin, kaçtıkları ülkeye gitmek için Belçika’daki havaalanları yerine daha çok komşu ülkeler Almanya ve Hollanda’daki hava alanlarını kullandıkları da belirlendi.
    Belçika polisi, şüpheli 50 mültecinin dosyasını komşu ülke makamlarına gönderdi. Belçikalı bakan Tho Francken, Lüksemburg’da bir araya geleceği Avrupalı meslektaşlarına, bu konuda daha fazla bilgi paylaşımı çağrısı yapacak.

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