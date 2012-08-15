Ãœlker taraftarÄ±n yanÄ±nda!

Ãœlker facebook sayfasÄ±nda, 8-18 AÄŸustos 2012 tarihleri arasÄ±nda dÃ¼zenlenecek "Taraftar Bilir" bilgi yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan taraftarlar, tuttuklarÄ± takÄ±mÄ±n kombine bileti ve imzalÄ± formasÄ±nÄ± kazanma ÅŸansÄ±na sahip olacak. Â Â Â Â
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Ãœlker facebook sayfasÄ±nda Ãœlker'in destekÃ§isi olduÄŸu BeÅŸiktaÅŸ, Bursaspor, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonspor ile ilgili 10'ar soru 10 gÃ¼n boyunca yer alacak. 10 gÃ¼n sonunda tuttuÄŸu takÄ±m ile ilgili sorulara, belirlenen sÃ¼rede en fazla doÄŸru cevabÄ± veren taraftarlar imzalÄ± yeni sezon formasÄ± ve VIP kombine bilet kazanma ÅŸansÄ± yakalayacak.
Taraftar bilir!
"TakÄ±mÄ±nÄ±n hep yanÄ±nda olan taraftar, takÄ±mÄ±na dair her ÅŸeyi bilir" iÃ§ gÃ¶rÃ¼sÃ¼nden hazÄ±rlanan yarÄ±ÅŸmada BeÅŸiktaÅŸ, Bursaspor, FenerbahÃ§e, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarÄ±nÄ±n hafÄ±zalarÄ± tazelenecek.
Taraftarlar Ãœlker'in uygulamasÄ± ile yeni sezonda giderek artan futbol heyecanÄ±nÄ± bilgilerini yarÄ±ÅŸtÄ±rarak yaÅŸayacak.