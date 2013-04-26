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Ülker’den Sinema Şenliği

26.04.2013 - 16:20 | Son Güncelleme:

Çocukların heyecanla beklediği Ülker Çocuk Sinema Şenliği, 20 Nisan’da perde açtı.

2008 yılında 33 ilde düzenlenmeye başlanan Ülker Çocuk Sinema Şenliği, bu yıl 62 ile yayılarak Türkiye’nin en kapsamlı çocuk şenliği olma özelliğini de pekiştirdi. 5 yılda 645 bini çocuk toplam 790 bin kişiye ulaşan şenlikte bu yıl Cesur Balık-2 filmi minikleri mutlu etti.

20 Nisan 2013, Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikle, bu yıl ilk defa sinema salonuna kavuşan Ağrı’da da çocuklar sinemanın büyülü dünyası ile tanışıp mutlu anları ve anıları paylaştılar. Çocuklardan hiçbir şart aramadan, aynı anda tüm çocukların eşit olarak yararlandığı Türkiye’nin en yaygın sosyal sorumluluk projelerindin biri olan şenlikte çocuklar, bu yıl da sürpriz hediye kutuları ile sinemalardan ayrıldılar.

Yıldız Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Zuhal Şeker, “Ülker olarak Türkiye’nin her yerine ulaşan, yaygın, bölgesel veya yerel uygulamaları olan, tüm çocukların eşit olarak yararlanacağı sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi tercih ediyoruz. Çünkü Ülker her hafta 200 bin noktaya ulaşan, Türkiye’nin en ücra köşelerine dahi gidebilen bir marka. Projelerimizi belirlerken de bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. Ayrıca çocukların zihinsel ve bedensel gelişimini doğrudan destekleyen projelere özel önem veriyoruz. Sinema da çocukların hayal gücünü geliştirmeleri için çok önemli bir araç. Bu nedenle “Ülker Çocuk Sinema Şenliği” projesini tüm Türkiye’ye yaymaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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