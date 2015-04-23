Ülker Çocuk Sinema Şenliği 1 milyon çocuğa ulaştı!

Ülker’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna geleneksel hale getirdiği “Ülker Çocuk Sinema Şenliği” bu yıl 8. kez çocukları mutlu etti. Bu yıl 56 şehirde 150 bin çocuk Disney’in En İyi Animasyon Film dalında Oscar® ödülü alan “6 Süper Kahraman” filmini izledi.
Ülker’in 8. kez düzenlediği Ülker Çocuk Sinema Şenliği’nde bu yıl çocuklar, En İyi Animasyon Film dalında Oscar® alan Disney’den “6 Süper Kahraman” filmini ücretsiz izledi. Çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak 2008 yılından beri düzenlenen Ülker Çocuk Sinema Şenliği, bu yıl 56 şehirde 150 bin çocuk ile buluştu.
Şenlik, Yıldız Holding şirketleri çalışanlarının da içinde bulunduğu 500’ü aşkın kişiden oluşan bir ekip tarafından hayata geçirildi. Filmin sonunda bu ekip tarafından hazırlanan ve çocuklara içinde Ülker ürünlerinin bulunduğu kutu hediye edildi.
Yıldız Holding Türkiye Kurumsal İletişim Genel Müdürü Bahar Erbengi, çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen projelere yaptırım yaptıklarını açıklayarak şu bilgileri verdi: “Çocuklara yönelik spor, eğitim ve sanat alanlarında projeler geliştiriyoruz. 8 yılda bu projeler için toplam 36 milyon lira kaynak ayırdık. Projeler ile çocukların hayatına değer katmayı hedefledik ve farklı şehirlerden 2 milyon 300 bin çocuğa ulaştık. Sosyal sorumluluk projelerimizde en önemli kriterimiz Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmak… Ülkenin her yerine ulaşan, yaygın ve tüm çocukların eşit olarak yararlanacağı sosyal sorumluluk projelerini desteklemeyi tercih ediyoruz.”
Reklam filmlerini izlemek için aşağıdaki linklere tıklayınız.
“Sen nasıl bir süper kahraman olurdun?”
“Sinema nasıl bir yer?”
“Nasıl bir film yapardın?”
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