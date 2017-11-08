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Ülker Bisküvi'nin üçüncü çeyrek net kârı yüzde 17 arttı

Hürriyet Haber
08.11.2017 - 13:19 | Son Güncelleme:

Ülker Bisküvi'nin ULKER.IS üçüncü çeyrek net kârı yüzde 17 artışla 63.7 milyon lira oldu.

Şirketin KAP'a bildirdiği finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek gelirleri ise yüzde 20 artışla 1 milyar lira olarak gerçekleşti.

 Şirketin faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, üçüncü çeyrekte brüt kâr marjı yüzde 21.3'ten yüzde 23.1'e yükseldi.

 Şirketten yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte FAVÖK'ün yüzde 25 artışla 137 milyon liraya ulaştığı belirtilirken; Ülker CEO'su Mehmet Tütüncü finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Üçüncü çeyrek sonuçları beklentilerimiz ve planlarımız doğrultusunda oluştu.

Hem ciroda hem de karlılıkta önemli büyümeler gerçekleştirdik... 2016 yılında öngördüğümüz gibi 2017 yılında hem dönemsel hem de kümülatif bazda çift haneli büyümeye devam ettik" dedi.

 Faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, ilk dokuz aylık dönemde şirketin gelirleri yüzde 17 artışla 3.36 milyar lira olurken; tonaj bazında satışları ise yüzde 5 civarı artışla 389,237 ton olarak gerçekleşti.

Etiketler: bisküvi , artış
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