Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ülkenin en çok aranan mafya babası 'çıplak' yakalandı

    Ülkenin en çok aranan mafya babası 'çıplak' yakalandı

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 10:26 | Son Güncelleme:

    Brezilya'da ülkenin en çok aranan mafya lideri Stephan de Souza Vieira (34), Rio de Janeiro'daki lüks polis dairesine düzenlenen polis baskınının ardından ele geçirildi. Polisin baskında çok miktarda para ve mücevherin ele geçirdiği açıklandı. Geçmişte 26 yıl hapis cezasına çarptırılan mafya lideri, daha önce hapisten kaçmayı başarmıştı.

    De Souza Vieira, ülkede 9 kişinin ölümüyle ve 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan hapishane isyanının talimatını veren isim olarak biliniyor. 

    Brezilya polisi, BH adıyla bilinen Stephan de Souza Vieira'nın Red Command isimli uyuşturucu kartelinin liderliğini yaptığı açıkladı.

    Ülkenin en çok aranan mafya babası çıplak yakalandı

    DAHA ÖNCE HAPİSHANEDEN KAÇMIŞTI

    Uyuşturucu satıcılığından 26 yıl hapis cezasına çarptırılan BH, Aparecida de Goiania'daki hapishaneden kaçmıştı.

    Brezilya'da yeni yılın ilk günü Goias'taki Colonia Agroindustrial hapishanesinde iki çete birbirine girmişti.

    Ülkenin en çok aranan mafya babası çıplak yakalandı

    Silahların ateşlendiği çatışmada dokuz kişi ölmüş, kurbanlardan birinin başı kesilmiş ve 14 kişi de yaralanmıştı. Cezaevinden alevlerin yükseldiği çatışma sırasında yaklaşık 100 çete mensubu firar etmişti.
    Cezaevlerinin tıka basa dolu olduğu Brezilya'da geçen yıl Anisio Jobim hapishanesinde çıkan isyanda 56 kişi yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri