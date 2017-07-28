Ülkemizin keşfedilmeyi bekleyen 10 harika yeri

1. Akyaka - Muğla

Muğla Gökova körfezinde konumlanan cennet köşe Gökova masmavi denizi ve mis gibi havası ile tatilcileri büyüleyen yeni bir destinasyon. Akyaka küçük bir balıkçı köyü konseptinde yer alıyor ve salaş restoranları ile ilgi çekiyor.







2. Selimiye - Marmaris

Sevimli ve doğal güzelliklerle dolu bir köy olan Selimiye, Bozburun Yarımadası'nda bulunuyor. Yeşilin binbir çeşidinin mavi deniz ile buluştuğu bu yer tekne ve gemi turu rotalarının da en favori adresleri arasında.





3. Pygela - Kuşadası

İzmir Kuşadası yakınlarından olan Pygela, antik çağlarda bir sağlık şehri olarak kurulmuş. Bölgede bulunan şifalı su kaynakları beldenin en gözde unsurlarından birini oluşturuyor.

4. Şövalye adası - Fethiye

Şövalye adası, Fethiye'nin en farklı yerlerinden biri. Eski zamanlardan beri bölgenin en çekici yerlerinden biri olan Şövalye adası'nda birbirinden şirin evler ve tarihi kalıntılar sizi bekliyor.





5. Karaburun - İzmir

İzmir'in gizli kalmış bölgelerinden biri olan Karaburun'da yarımada üzerinde onlarca köy yer alıyor. Doğası ve masmavi denizi ile enfes bir manzaraya sahip olan Karaburun keşfedilmeyi bekliyor.

6. Kula - Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde yer alan bölge minik Kapadokya olarak adlandırılıyor. Peribacaları görünümlü dağlar ziyaretçilerini görsel bir ziyafete davet ediyor.

7. Blaundus - Uşak

Uşak ili sınırlarına yakın bir yerde bulunan Blaundus, Büyük İskender'in kurduğu bir antik kent. Bölgede birbirinden cezbedici mimari yapılar ve tarihi kalıntılar bulabilirsiniz. Bölge pek çok kişi tarafından hala bilinmediği için sakinliğini ve el değmemişliğini de koruyor.

8. Mençuna - Artvin

Artvin'e yakın bir yerde olan Mençuna şelalesi ile ünlü bir destinasyon. Mençuna şelalesi oldukça yüksekten dökülerek görsel bir şölene imza atıyor. Serin ve tertemiz havası ile şelalede yaz aylarında yüzmek de doğanın tadına varmak da mümkün.

9. Bilgelik Vadisi - Antalya

Antalya'nın gizli kalmış bölgelerinden biri olan Bileglik Vadisi, Köprüçay nehrinin üzerinde bulunan muhteşem bir kanyona ev sahipliği yapıyor. Doğanın ve mis gibi havanın tadını çıkarabileceğiniz bölgede ruhunuzun dinlendiğini hissedebilirsiniz.

10. Gideros - Kastamonu

Kastamonu sınırları içerisinde yer alan çevresi yemyeşil ağaçlarla çevrilmiş olan bu minik koy görenleri büyülüyor. Gideros'a sadece teknelerle ulaşıldığı için bölge bakir kalmayı başarmış.