Ülkemiz ve dünya için faydalı işler yapacağız

Nasıl bir aile büyüdünüz? Ne okudunuz?

Klasik bir Anadolu ailesinde büyüdüm. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı Yunanistan göçmeniyim. Ailemin bana öğrettiği mutlu bir çocukluk geçirmenin ötesinde iki şey var: Bunlardan biri çok çalışmak. Hep söylüyorum. En büyük rekabet avantajınız çok çalışmanız. Ve ısrarcı olmanız. Bizim gibi girişimciler için ısrarcı olmak çok önemli, çünkü çabuk vazgeçmemek gerekiyor. İkincisi de yaptığınız işe inanmak ve vazgeçmemek.



Ailede girişimci var mı?

Yok. Ancak hep destek oldular. Öğrencilik hayatımda hep yurtdışı hayalim vardı. Bursalıyız. Orada okudum. Üniversite için Londra’ya gittim. Londra’ya gitmek avantaj oldu. Oranın iş yapış standartlarını görmek çok yararlı oldu. Orta halli bir aile olduğumuz için burs aldım. Kendim de çalıştım.

Sizi girişimci olmaya tetikleyen şey ne oldu?

Büyük şirketlerde yaptığım işin bir etkisini göremedim. Oysa beni motive eden şey yaptığım işin çevreme, ülkeme, dünyaya bir faydasının olmasıydı. Bu yüzden girişimci olmaya, daha etkisi yüksek işler yapmaya odaklanmak için girişimci oldum. “Farklı düşün”, girişimciler için bu çok söylenir.



ÇİN’DE YAŞADIM

Siz de hep öyle mi yaptınız?

Arkadaşlarımın çoğu Amerika, İngiltere gibi ülkelere master’a giderken, ben Çin’e gittim.



Neler yaşadınız Çin’de?

Yurtdışında tek başına yaşıyor olmanın en önemli avantajı tek başına mücadele etme duygusunu kazanmak. Bu duygu işinizi kurduğunuzda, işlerini yönetirken çok önemli bir duydu. Orada yaşamak bana istediğim şeyler için savaşmam gerektiğini gösterdi. Çince öğrendim. Tamamen Çinli bir şirket de çalıştım.



Türkiye’ye dönmemeyi hiç düşünmediniz mi?

Asla aksine Türkiye’ye dönüp ülkeme ve dünyaya faydalı iş yapmak gerektiğini düşündüm ve öyle girişimci oldum. Okuldan arkadaşım Serhat Soyuerel ile Türkiye’de buluştuk. “Bu ülkenin bize ihtiyacı var” dedik.



Yurtdışında okuyan gençlerin çoğu Türkiye’ye dönmeme eğiliminde…

Bu ülkeden gitmeyi bir gün bile düşünmedik. Ülkemizde yapacağımız çok şey var.



İLK GİRİŞİMİ OKULDU

Neydi ilk girişiminiz?

Fethiye’de İngiliz Okulu kurduk. Orada yaz kış yaşayan 7 bin İngiliz aile vardı. English&More International Learning Center (şimdiki adıyla IM-Academy) adını verdiğimiz bir İngilizce dil okulu kurduk, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerin İngiliz ailelerin yanında konaklayıp, İngilizce öğrenmelerini amaçlayan bir projeyi hayata geçirdik. Üç senelik süre zarfında yaklaşık 30 farklı ülkeden yılda 3 bin öğrenciye ulaştık. 3 yılda 10 milyon dolar yatırım aldık. Sattık şirketi ve bu işi kurduk.



Insider’ı nasıl kurdunuz? Insider ne yapıyor?

Dünya dijitalleşiyor. “Bir gün her şirket yazılım şirketi olacak” sözüne inandık. 2012 yılında 6 kurucu ortak ben, Serhat Soyuerel, Arda Köterin, Okan Yedibela, Mehmet Sinan Toktay ve Muharrem Derinkök’le birlikte kurduk. Insider, pazarlama uzmanlarının hayatını kolaylaştıran ve harcamalarını optimize etmelerini sağlayan çok kanallı bir müşteri deneyimi platformu. Ortaklarımızın çoğu Türkiye’de okumuş mühendisler. Stanford Üniversitesi mezunlarının yüzde 85’i kendi işini kuruyor, Türkiye’de bu oran çok düşük. Biz Insider’i global bir şirket yapmak için yola çıktık. Insider, sizlerin internet ortamında tüm davranışlarınızı anlıyor. Gelir durumunuz, zevkleriniz ne biliyoruz, yaşınızı taleplerinizi tahminleyip kişiselleştirme teknolojisini devreye sokuyoruz. Insider şu anda bulunduğu pazarlar içerisinde oyunun kurallarını değiştiren global bir teknoloji şirketi ve big data, machine learning ve öngörüsel pazarlama ürünleri ile yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımları yurtdışına ihraç ediyor.



Yurtdışı ofis sayınız da hızla artıyor…

Insider’ın Londra, Moskova, Singapur, Dubai, Varşova, İstanbul, Kuala Lumpur, Cakarta, Tokyo, Seul, Sidney, Ho Chi Minh ve Bangkok’da ofisleri var.



Kaç şirketle çalışıyorsunuz?

Çeşitli sektörlerden 300’den fazla markayla çalışıyoruz. Toyota, UNIQLO, Singapore Airlines, Media Markt, Lenovo, Garanti, New Balance, AVIS, BBVA, Fiat, Delivery Hero, McDonalds, CNN gibi şirketlere hizmet veriyoruz.



5.5 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Yatırımcılarınız kimler?

Biz ilk melek yatırımımızı Insider kurulduktan kısa bir süre sonra 2012 yılında Galata İş Melekleri’nden aldık. Geliştirdiğimiz teknolojinin Türkiye’de bir ilk olması nedeniyle TÜBİTAK’tan teşvik aldık ve 2014 yılında TÜBİTAK AR&GE Başlangıç Destek Programı’ndan faydalandık. 2014’te Endeavor girişimleri arasına seçildik. 2016 yılında yatırım turuna Insider’ın halihazırda yatırımcısı olan GBA ile birlikte, 212, Wamda Capital ve Doğan Grup bünyesindeki Öncü GSYO katıldı. Bu turu hemen ardından 500 Startups yatırımı takip etti. Insider, bugüne kadar toplamda 5.5 milyon dolar yatırım aldı.

1+1+1 projesi

Sizin bir de 1+1+1 isimli bir sosyal sorumluluk projeniz var. Nedir bu?

Çalışanların maaşlarının yüzde 1’ini, zamanlarının yüzde 1’ini ve şirketin karının yüzde 1’ini bir fona bağışlıyoruz. Bu fon sayesinde, projede yer alan teknolojiye meraklı öğrencilerin hem kodlama eğitimleri almalarını hem de vizyon kazanmalarını amaçlıyoruz. Hedefimiz de Türkiye’deki tüm teknoloji şirketlerini bir araya getirip, bu projeyi daha da etkili hale getirmek.