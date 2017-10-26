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    Ülkelerine döndüler

    İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
    26.10.2017 - 18:58 | Son Güncelleme:

    BÜYÜKADA davasında tutuklu bulunan ve dün duruşmada tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharayi ülkelerine döndü.

    Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin davada haklarında tahliye kararı verilen sanıklardan Peter Frank Steudtner ile Ali Ghravi, Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

    Ülkelerine döndüler

    Akşam saatlerinde terminale gelen Steudtner ile Ghravi, kontuarda bilet işlemlerini yaptı. Yer hizmetleri şirketine ait görevlilerin eşlik ettiği Steudtner ile Ghravi, işlemlerin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek Türk Hava Yolları'na ait uçağa binmek üzere pasaport kontrollerinden geçti.

    Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharayi akşam saatlerinde Türkiye'den ayrılarak ülkelerine döndü.

    Ülkelerine döndüler

    İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği tutuklu sanıklar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ve Veli Acu, dün gece Silivri Cezaevi'nden çıkarılmıştı.

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