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    Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler dönüyor

    Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
    05.09.2017 - 15:47 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 15:52

    KURBAN Bayramı’nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı.

    Kurban Bayramı’nı kutlamak için Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 15- 30 Ağustos tarihleri Suriyeli 53 bin 798 sığınmacı, ülkesine gitti.

    Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütlerinden temizlenen bölgeleri gidip yakınlarıyla bayramlaşan Suriyeliler, bugün saat 13.00'ten itibaren yeniden Türkiye’ye dönmeye başladı.

    Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler dönüyor

    Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi’ndeki Babul Selam Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, buradaki işlemlerinden sonra Öncüpınar Sınır Kapısına geliyor. Burada Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, minibüslerle Türkiye tarafına getiriliyor.

    Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler dönüyor

    Bayram ziyareti kartlarını teslim eden Suriyeliler, Türkiye'de oturdukları şehirlere gidiyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

    Ülkelerine bayramlaşmaya giden Suriyeliler dönüyor

    Etiketler: Kurban Bayramı , Suriyeli , dönüş
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