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Ülkelerin yerli otomobilleri! İşte dünyadaki otomobil markalarının doğduğu ülkelerin tam listesi…

Emre ÖZPEYNİRCİ
10.11.2017 - 14:43 | Son Güncelleme:

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5 babayiğit ‘Türkiye’nin otomobili’ni üretmek için çalışmalara hızla başlarken, 2021’de satışa sunulması planlanan araçla ilgili bir taraftan sipariş rüzgarı esiyor diğer taraftan da Türkiye’nin bir çok şehrinden ‘Burada üretin’ t...

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