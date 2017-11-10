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Ülkelerin yerli otomobilleri! İşte dünyadaki otomobil markalarının doğduğu ülkelerin tam listesi…
Emre ÖZPEYNİRCİ
10.11.2017 - 14:43 | Son Güncelleme:
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5 babayiğit ‘Türkiye’nin otomobili’ni üretmek için çalışmalara hızla başlarken, 2021’de satışa sunulması planlanan araçla ilgili bir taraftan sipariş rüzgarı esiyor diğer taraftan da Türkiye’nin bir çok şehrinden ‘Burada üretin’ t...
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