‘Ülkeden Soğuk Savaş metotlarıyla kaçırıldı’

Vietnam hükümeti ise suçlamayı reddetti. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dün yaptığı açıklamada kaçırma olayıyla ilgili Vietnam Büyükelçiliği’nde adı açıklanmayan bir istihbarat görevlisinin Almanya’yı terk etmesini istediklerini söyledi.

Gabriel, “Thahn’ın Soğuk Savaş dönemine dair gerilim filmlerinde görülebileceğine inandığımız metotlarla Almanya’dan çıkarıldığına inanıyoruz. Ve bu, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi. Thanh, Vietnam televizyonunda kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü söyledi. PetroVietnam’ın bir iştirakini kötü yönetmekle suçlanmasının ardından geçen yıl ortadan kaybolan Thanh’ın, şirketi 150 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor.