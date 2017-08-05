MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>‘Ülkeden Soğuk Savaş metotlarıyla kaçırıldı’

    ‘Ülkeden Soğuk Savaş metotlarıyla kaçırıldı’

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 00:19Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 00:19

    ALMANYA’dan iltica talep eden Vietnam vatandaşı Trinh Xuan Thanh’ın (51) geçen ay başkent Berlin’de kaybolması bu ülke ile Hanoi yönetimi arasında krize dönüştü. Almanya hükümeti, enerji şirketi PetroVietnam’ın bir iştirakinin eski yöneticisi olan Thahn’ın Vietnam istihbaratı tarafından kaçırıldığını açıkladı.

    Vietnam hükümeti ise suçlamayı reddetti. Ancak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dün yaptığı açıklamada kaçırma olayıyla ilgili Vietnam Büyükelçiliği’nde adı açıklanmayan bir istihbarat görevlisinin Almanya’yı terk etmesini istediklerini söyledi.

    Gabriel, “Thahn’ın Soğuk Savaş dönemine dair gerilim filmlerinde görülebileceğine inandığımız metotlarla Almanya’dan çıkarıldığına inanıyoruz. Ve bu, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi. Thanh, Vietnam televizyonunda kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü söyledi. PetroVietnam’ın bir iştirakini kötü yönetmekle suçlanmasının ardından geçen yıl ortadan kaybolan Thanh’ın, şirketi 150 milyon dolar zarara uğrattığı iddia ediliyor.

    Etiketler: Vietnam , Trinh Xuan Thanh , gazetehaberleri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri