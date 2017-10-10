Ülke şokta! Vampir deyip 6 kişiyi öldürdüler...

Eğitim seviyesinin çok düşük olduğu Malawi'de cadı ve vampir hikayelerine inanış sürüyor. Bazı kişilerin insan kanı içerek büyü yaptığı yönündeki dedikodular ülkede kanunu kendi elleriyle uygulamak isteyen grupların oluşmasına neden oldu.

Geçen aydan beri 6 kişi 'kan içtikleri' gerekçesiyle bu gruplar tarafından öldürüldü. Cinayetler üç ayrı olayda Mulanje Dağı'nın çevresindeki bölgede işlendi.

Polis Sözcüsü James Kadadzera, kurbanların kan içici olduğuna dair delil olmadığını söylerken, "Kanunları kendi başına uygulamaya kalkanları suçluyoruz" dedi.

2002 yılında da Malawi'deki bazı köylerde vampir saldırısı haberleri çıkmıştı. Bazı köylüler, kollarından kan çekmek için saplanan iğnelerin izlerini gazetecilere göstermişti.

Vampir hikayelerine ilişkin bir başka iddia ise hükümetin, uluslararası yardım örgütlerinden gıda yardımı alması karşılığında yoksul köylülerden kan topladığı yönünde. Ancak hükümet daha önce bu iddiaları reddetmişti.