Ülke karıştı! Yüze yakın gözaltı...

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, 18 yaşındaki siyahi genç Mansur Ball-Bey'in çarşamba günü polis tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gece boyunca protesto gösterileri yapıldı.

Reuters haber ajansı üç gündür devam eden ve siyahi haklarını destekleyen kişilerin sokağa akın ettiği gösterilerde 80 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Missouri eyaletine bağlı kentte yaşayan 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith isimli siyahi genç, altı yıl önce polis Jason Stockley tarafından vurulmuştu. Polis Stockley'in olay sırasında çekilen görüntüleri hayli tartışmalı, Stockley'in yanındaki mesai arkadaşına Smith için 'Onu öldüreceğim' dediği kayıtlara girmişti.

Yıllar süren dava sonunda polisin beraat etmesi yüzlerce insanı sokağa döktü. Gösterilerde polis ve protestocular şiddetli şekilde çatışıyor.

Gösteriler nedeniyle ünlü müzik grubu U2'nun konseri de iptal edildi.