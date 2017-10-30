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Ulaştırmaya ve TCDD'ye personel alınacak

AA
30.10.2017 - 09:24 | Son Güncelleme:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 3 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı, 2 denizcilik uzman yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğüne 5 müfettiş yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere sözlü giriş sınavıyla 3 ulaştırma ve haberleşme uzman yardımcısı ve 2 denizcilik uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, 10 Kasım'a kadar Bakanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek. Sözlü yapılacak giriş sınavının tarihi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından www.udhb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 7 günde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına itiraz yapılabilecek. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 7 iş gününde incelenerek sonuç ilgiliye yazılı bildirilecek.

TCDD'YE 5 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü de Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için sınav açtı.

Başvurular, 8 Aralık'a kadar TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılacak. Yazılı sınav 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınacak.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü bölümlerini kazanan asil ve yedek adayların listesi, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı ile www.tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ayrıca, TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılacak.

Etiketler: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı , Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
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