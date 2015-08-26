Ulaşımın En Havalı Yoluyla Tanışın!

yakala.co üyeleri artık uzak nedir bilmiyor; ne uzun yolculuklarda sıkılıyor ne de mesafeleri dert ediyor. Helitaksi’ye atlayıp isterse İstanbul içinde bir yakadan diğerine helikopter ile birkaç dakika içinde geçiyor, isterse Bursa-İstanbul arasını 25 dakikaya indiriyor. Yaz gelince Avşa ve Marmara Adası’na deniz otobüsü konforu ve hızıyla ulaşıyor ya da Kabataş’tan Uludağ’a teleferik’i de içine katarak keyifli bir yolcukla varıyor. Hem de süper indirimlerle!
İş Dünyasının Hızlı Çözümü Helitaksi!
BURULAŞ’ın Bursa-İstanbul arasında ve İstanbul içinde seferlerine başlattığı Helitaksi ile yakala.co’lular için ulaşımda yepyeni bir çağ harika indirimlerle başladı!
yakala.co’lular, artık iki şehir arasında Helitaksi ile 25 dakikada ulaşım sağlıyor. Helitaksi, çağın en önemli değeri haline gelen zaman kavramını verimli kullanmak isteyen iş dünyasına da önemli birer ulaşım alternatifi oluyor.
Şişli-Kadıköy arası mesafeyi sadece 4 dakikaya indiren Helitaksi, Atatürk Havalimanı ile Şişli arasını 7 dakikada; Atatürk Havalimanı Kadıköy arasını ise 11 dakikada alıyor.
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yakala.co ile Kabataş’tan Uludağ’a Muhteşem Rota: Önce Deniz Otobüsü, Sonra Teleferik!
BUDO ve yakala.co üyeleri İstanbul’dan Bursa Uludağ’a, Bursa Uludağ’dan İstanbul’a süper indirimli ve son derece keyifli bir yolculukla ulaşıyor.
Sıcak yaz günlerinde, tatlı serin temiz bir dağ havasını tercih ederek, bu fırsattan faydalandığınızda; BUDO Kabataş İskelesinde başlayan yolculuğunuz, Mudanya’dan VIP araçlarla Teleferik Teferrüç İstasyonuna devam ediyor. Teferrüç İstasyonu’ndan Sarıalan’a, yenilenmiş sekiz kişilik özel kabinlerle ulaşıyorsunuz.
Bu harika rotada yakala.co üyelerine özel indirimlerle seyahat etmek için tıklayın.
yakala.co ile Ver Elini Bursa, Ver Elini İstanbul!
Deniz yolculuğunun rahatlığı ve sevdiklerine kavuşmanın sevinci BUDO’nun seferlerinde, yakala.co’nun indirimlerinde!
Zamanın değerini iyi bilenlere, deniz otobüsünü kullanarak yolculuğunu en keyifli hâle getirmek ve akşam serinliğinde seyahat etmek isteyenlere, yakala.co dev bir hizmet yakaladı!
Bursa ve İstanbul arasını çok kısa bir süreye indiren konforlu deniz otobüsleriyle iki şehir birbirine artık çok yakın.
BUDO'nun akşam tarifeli İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) Hattı Karşılıklı Seferlerinde yakala.co’ya özel indirimle tek yöne biletleri hemen almak için tıklayın.
yakala.co’lular Avşa ve Marmara Adasına Hem Hızlı Hem De Ekonomik Seyahat Ediyor!
Marmara Denizi’nin en güzel kıyılarını barındıran Avşa ve Marmara Adaları, gerek eğlenceli yaşamı gerek de tatilcileri kendine çeken tertemiz doğası ile şehirden kaçanların en sevdiği limanlar olma özelliğini taşır. Her yıl popülaritesi artan bu harika adalarahem Erdek’ten hem de İstanbul/Kabataş’tansizi de BUDO ile birlikte yakala.co taşır!
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Ulaşımın her halini keyifli, ekonomik ve hızlı hale getiren yakala.co ve BURULAŞ’ın hizmetleri bunlarla da bitmiyor. Bursa’da ve İstanbul’da yakala.co indirimleri il yaptığınız yolculuklarınız sonrasında araca ihtiyacınız olduğunda BURULAŞ Araç Kiralama tek tıkla yanınızda.
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