Ulaşım durdu okullar tatil edildi

ALMANYA’nın Thüringen Eyaleti’nin Bad Salzungen kentinde 19 yaşındaki bir itfaiye eri üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Lippstadt kentinde 68 yaşındaki bir kişi fırtına sebebiyle yaptığı kazada ölürken, Emmerich kentinde de kamp alanında üzerine ağaç düşen 59 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

Alman Demiryolları ülke genelinde uzun mesafeli tren seferlerini durdurdu. Demiryolları Sözcüsü Achim Strauss, ülkede tüm uzun mesafeli tren seferlerinin durdurulması kararının hava şartlarından dolayı alındığını belirtti. Strauss, fırtınanın etkisini kaybetmesinden sonra da yolcular için kısıtlamaların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde de yerel tren seferleri durdu. Bazı tren istasyonlarında yolda kalan yolculara sıcak içecekler ikram edildi.

‘KAPALI ALANLARDAN ÇIKMAYIN’

Duisburg belediyesi, siren alarmıyla halkı fırtınaya karşı uyardı ve kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu. Fırtına nedeniyle birçok eyalette okullar tatil edildi, birçok evin çatısı zarar gördü.

Köln/Bonn Havalimanı uçuşları geçici bir süre durdururken, Düsseldorf, Hamburg ve Münih havalimanlarında da bazı uçak seferleri iptal edildi.

Ülke genelinde karayollarına devrilen ağaçlar trafikte aksaklıklara sebep oldu, birçok trafik kazası meydana geldi.

Alman Meteoroloji Dairesi, fırtına sürerken evlerden çıkılmamasını istedi.

FRANSA’DA 15 KİŞİ YARALANDI

Fransa’da Lille ve çevresindeki şehirlerde çok sayıda ağaç devrildi, bazı kentlerde elektrikler kesildi. Alpler bölgesinde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu.

Korsika’da fırtına nedeniyle 15 kişi yaralandı, 15 bin haneye elektrik verilemedi. Tarihi rekor olarak açıklanan rüzgarın saatteki hızının ise 225 kilometreye kadar çıktı.

HOLLANDA’DA OTOYOLLAR KAPANDI

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, bazı bölgelerde kasırga gücüne yaklaşan fırtına nedeniyle ülkenin bazı yerlerinde kırmızı alarm diğer bölgelerde ise turuncu alarm (2. dereceden önemli) verildiğini duyurdu. Hızı saatte 140 kilometreye varan fırtına nedeniyle kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar oldu. Hollanda’nın en büyük havaalanı Schiphol’deki uçak seferleri ve ülke genelindeki tren seferlerinin tamamı iptal edildi.

Güvenlik gerekçesiyle bazı tren istasyonları, çarşı merkezleri ve konteynerlerin devrilmesi sonucunda Rotterdam limanı kapatıldı.

Sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapan yetkililer, önemli işi olmayanlara dışarıya çıkmamaları çağrısında bulundu. Farklı yollarda toplamda 25 kamyonun devrilmesi sonucu çok sayıda otoyol ulaşıma kapatıldı.

Öğrencileri taşıyan bir otobüsün fırtınanın etkisiyle yaptığı kazada şoför ve 5 öğrenci yaralandı. Enschede ve Zwolle kentlerinde devrilen ağaç nedeniyle 2 kişi öldü.

BELÇİKA’DA YARDIM HATTI OLUŞTURULDU

Belçika’da rüzgar hızının saatte 119 kilometreye ulaştı. Flamanya bölgesi için turuncu alarm verildi. Federal Kamu Hizmeti de acil durumlar için özel bir numaranın aktive edildiğini duyurdu. Olası tehlikeye karşı Gent limanı kapatıldı. Başkent Brüksel’de bazı bölgeler trafiğe kapatıldı. Valonya bölgesinde itfaiyeciler 50’den fazla acil duruma müdahale etti, birçok şehirde ağaçlar devrildi. Bölgede aracının üzerine ağaç düşen 1 kadın sürücü öldü.

İSVEÇ KIRMIZI ALARM VERDİ

İsveç’te şiddetli kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yetkililer halkı olası risklere karşı uyardı. Devlet Meteoroloji Kurumu, şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle ülkenin büyük bölümünde kırmızı alarm verdi. Ülkede, kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Çeşitli yerlerinde son iki gündür meydana gelen kazalarda 3 kişi ölürken, 15 kişi yaralandı.

BULGARİSTAN’DA TELEFERİKLER KAPATILDI

Bulgaristan’da da elverişsiz hava koşulları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde turuncu ve sarı alarm verildi. Yoğun kar yağışları nedeniyle birçok okulda eğitime ara verilirken, ülkenin en popüler kayak merkezlerinden Bansko’da şiddetli rüzgar nedeniyle teleferikler geçici olarak hizmete kapatıldı.

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Rodop dağları bölgesindeki Smolyan şehrinde rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verirken, otobüs duraklarının metal gövdelerini de yıktı.

Ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde de Dobriç kentine yakın 44 yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandı ve Balkan dağı geçitlerinin büyük bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, rüzgar hızının saatte 100 kilometreye ulaştığını, ülke genelindeki trafiğin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

ROMANYA’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Romanya’da çarşamba akşamı başlayan kötü hava şartları ülkenin batı ve kuzey kesimlerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Verilen turuncu alarm sonrasında 43 yerleşim yerinde 3 bin hane elektriksiz kalırken, uçak ve tren seferleri de iptal edildi. Bazı şehirlerarası karayolları trafiğe kapatılırken, ülkenin kuzey ve batısındaki okullarda eğitime bir günlüğüne ara verildi.