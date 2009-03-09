Ulan Volkan ne Ballı’sın

Biliyorsunuz, Fenerbahçe’de 3 tane Volkan var.

K.Volkan, B.Volkan, bir de Dobi Volkan.

K.Volkan, çok ballı çünkü Aragones gibi bir hocası var. Daum veya Zico gibi değil. Önemli maçlarda, kupa maçlarında görev veriyor, çocuk efendi olduğu için ona destek veriyor, oyuna sokuyor.

Emrah Öner yazıyor

B.Volkan, çok Ballı çünkü Fenerbahçe gibi bir sonsuzlukta Uche’nin tercümanı olarak işe başladı, şimdi sahaya çıkıyor, futbolcular oyuna girerken kağıtları kontrol ediyor, çıkarken de başını okşuyor, o biçim para kazanıyor.Dobi Volkan, çok ballı çünkü B.Volkan’ın ona ekstra ceza vermeyeceğini biliyor, belki Fenerbahçe’deki 100. abuk sabuk hareketini yaparak dalya diyor, fakat Allah da bazen kendisini seviyor ve herkesin zorlanmasını beklediği maçı Fenerbahçe 10 kişi 2-0 bitiriyor.

Bir kez daha söylüyorum, bir daha söylemeyeceğim.

Fenerbahçe’nin kalan maçlarının arasında en zor maçlar Kocaeli, Bursa, Ankara ve Antalya maçlarıdır.

Kayseri, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon deplasmanları, sadece medyanın stres yarattığı maçlardır.

Lakin bu takımlar da Fenerbahçe’yi pres yaparak bozmazlarsa, Mehmet Topuz gibi her topa Nevşehir’den vururlarsa, Alex’e alan bırakıp kontratağa izin verirlerse son 3 maçta 9 gol atıp 9 puan alan Fenerbahçe’den en az 2’er gol yiyeceklerdir.

Maçtan notlar verelim...

1. Eren çok iyi çocuk. Yeni sene için Fenerbahçe’nin zaten 2 adet yabancı kontenjanı açıldı. Ben olsam Edu’yu da kesin satarım, 3.yabancı kontenjanın açılır, ya yeni bir yabancı alırsın, ya da Eren’i.

2. Semih-Gökhan-Lugano iyilerdi, zaten son 4 maçtır 7.5’in altına ortalama ile oynamıyorlar.

3. Olan oldu ve Güiza en sonunda sağ açık da oynadı. Aragones’in vatandaş kayırmasının en güzel örneği. Takım 10 kişi, fakat Güiza oyuna giriyor. Ve sıfır yararı var. Hatta Semih ne kadar yararlı işler yapıyorsa, Güiza mutlak değeri alınmış Semih gibi, o kadar zararlı işler yapıyor.

4. Uğur o kadar kötü ki, Aragones bile ezberini bozdu, 60.dakika olmadan oyuncu değiştirdi.

5. Emre’nin biraz top oynamaya başladıktan sonra yeni “Senin gırtlağını keserim”, Roberto Carlos’un “Deli”, Tolunay Kafkas’ın “Çek elini ulan” hareketi, futbolumuzdaki güzel ve orijinal hareketlerden bir kaçı.

Stada gelince...

Anadolu için bir çığır, bir evre, bir çağ başlangıcı.

Gerçekten çok önemli bir proje. Tabi yerden ısıtmayı biliyorsan.

Sen yağmur yağdıktan sonra 40°C’i basınca, ne çim kalır ne maki. Zaten biraz daha sıcak su göndersen futbolcular varise yakalanacak.

Kayseri yönetiminin en büyük hatası, bu Avrupai stadı bir büyük takımın maçına yetiştirmek.

Halbuki Fenerbahçe’yi yenmek için Kayseri de saha hazır. Erkilet Sümer 2 nolu saha.

Sen niye adamları Şampiyonlar Ligi havasına sokuyorsun?

Adamlar zaten maç seçiyor.

Fakat tabi ki işin ucunda başka bir konu var, tonla para kazanmak için.

Tabi bir de “Kadir Hasss... Stattır, Aragones’in bastonu mu zannettiniz” demek için..