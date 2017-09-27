Ukraynalı rock yıldızı ‘Genç gösteriyorsun’ denilerek Türkiye’de gözaltına alındı

LadBible adlı online magazin portalına açıklamalarda bulunan Natalia Dzenkiv, yaşından genç göstermesiyle ilgili soruları Türkiye’deki bir anektoduyla yanıtladı.

Ukrayna’da Lama adlı rock grubunun solisti olan Dzenkiv, bir Türkiye tatili dönüşünde havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gümrük memurlarının kendisini tek kişilik bir odada sorguya aldığını belirtti.

Sorguya eksik bir evrağının neden olduğunu düşünen müzisyen, gerçeği öğrendiğinde ise şoke oldu.

Gümrük memurlarının kimliğinde yazan doğum tarihine inanmadıklarını ve evrakta sahtecilik yaptığını düşündüklerini belirten Dzenkiv, bunu duyduğunda ise kahkaha atmış.

‘ÇOK İLTİFAT ALDIM AMA HİÇ GÖZALTINA ALINMAMIŞTIM’

Ukrayna’da oldukça tanınan bir isim olan Natalia Dzenkiv, Türkiye’de kendisine ilham veren ve asla unutamayacağı bir tatil geçirdiğini Instagram hesabından da paylaştı. Sanatçı, ‘unutulmaz’ olduğunu vurguladığı tatilindeki anısını şu sözlerle anlattı:

“İcra ettiğim sanat bakımından bana sonsuz ilham veren Türkiye’de mükemmel bir tatil yaptıktan sonra, 19 Eylül günü ülkeden ayrılmak üzere havalimanına gittim. Pasaport kontrolündeki polis, pasaportumu bir süre evirip çevirdikten sonra beni alıkoydu. Bir odaya götürüldüm ve sorguya alındım. ‘Kiminle Türkiye’ye geldiniz?’, ‘Burada başka yakınınız var mı?’ , ‘Başka adınız var mı?’ gibi tuhaf sorularla karşılaştım. Hiçbir suç işlemediğim için sorgulanmamın nedeni polislere sorduğumda ise gülme krizi geçirmeme neden olan bir cevap aldım. Polisler pasaportumda 1976 doğumlu olduğumu görüp bana bakmış ve hiç de 41 yaşında izlenimi vermediğimi düşünmüşler. En az 20 yaş daha genç olduğumu varsayarak bir sahtekarlık yaptığım şüphesine kapılmışlar. Doğrusu bu güne kadar dış görünüşüm hakkında en (unutulmaz) iltifatı Türk polisinden almış oldum. Bu güne kadar dış görünüşüm hakkında çok iltifat aldım. Ancak ilk defa gözaltına da alınmış oldum.”