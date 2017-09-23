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Ukrayna'dan getirdi! Şimdi siparişlere yetişemiyor! Tek seferde 5 tane...

İHA
23.09.2017 - 12:21 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 13:03

Bursalı girişimci, Ukrayna’dan bir batında beşiz yavrulayan koyun getirdi, şimdi siparişlere yetişemiyor.

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  • Ukraynadan Romanov koyunu getirdi talebe yetişemiyor
  • Ukraynadan Romanov koyunu getirdi talebe yetişemiyor
  • Ukraynadan Romanov koyunu getirdi talebe yetişemiyor
  • Ukraynadan Romanov koyunu getirdi talebe yetişemiyor

Mustafa Aydın, 2 yıl önce Ukrayna’dan 14 ayda iki kez doğuran ve bir batında 2 ila 5 tane yavru yapan Romanov cinsi koyun getirdi. İlk getirdiği 100 koyun 14 ayda 600 adet yavruladı. Bu koyunların hepsini satan Aydın, 300 tane daha anaç koyun getirdi. Gebe olan bu koyunlardan 900 adet yavru bekleyen Mustafa Aydın, doğmamış yavruları talep yoğunluğundan annelerinin karnında sattı.

Çok doğurma özelliği bulunan koyunlarının kuzularını satan ve taleplere yetişemeyen Aydın, bu çok doğurma özelliği bulunan koyunlar sayesinde ülkemizde et fiyatlarını ucuzlatmayı düşündüğünü ifade ederek, "Ben yaptığım uzun araştırmalar neticesinde Romanov cinsi koyunların çok doğum yapma özelliği olduğunu öğrendim. Uzun uğraşlar sonucu bu koyunlardan 100 adet getirdim. Bu koyunlar 14 ayda 600 adet yavruladı ve doğan yavruların hepsini sattım. Talepler artınca şimdi 300 tane daha getirdim. Bunlarında hepsi gebe. Aşırı talepten dolayı bunların doğmayan yavrularını bile sattım. Bu koyunlar ülkemizde yaygınlaşırsa küçükbaş et fiyatlarının düşeceğini ümit ediyorum" dedi.

 

 

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Etiketler: Mustafa Aydın , Romanov , Romanov koyunu
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